Torna l’acqua a Torre del Greco: ritardo a causa di problemi tecnici durante i lavori

Ritorna l’acqua a Torre del Greco. Dalle comunicazioni di Gori si evince che la sospensione del servizio sta rientrando e che si è protratta per qualche ora a causa di problemi tecnici che si sono verificati durante i lavori. Ricordiamo che è necessario lasciare un po’ aperti i rubinetti se si verificano fenomeni di intorbidimento dell’acqua. L’azienda si scusa ancora con i cittadini per il disagio.

L’interruzione idrica era inizialmente prevista fino alle ore 6 di questa mattina, 10 ottobre 2023, a causa di lavori programmati da Gori. Durante le operazioni però sono emerse delle criticità non prevedibili. Si tratta di un intervento per la distrettualizzazione della rete, orientata alla riduzione delle perdite idriche e dunque non sprecare un bene così prezioso come l’acqua, cosa ancora più importante alla luce del momento storico attuale caratterizzato da una generale siccità in Italia ed un processo di cambiamenti climatici.