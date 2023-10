Negli studi di Vesuvio Live oggi pomeriggio è stato ospite il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella. Il primo cittadino tra i vari argomenti a cui ha risposto c’è anche quello legato alla Turris, le migliorie sull’Amerigo Liguori e il progetto per il prossimo stadio. Il Liguori è oggetto di discussioni da sempre, specialmente dopo il ritorno della Turris in Serie C viste le “stringenti” norme che richiede la Lega Pro a tutte e 60 le squadre partecipanti al campionato.

Le parole del sindaco Mennella sulla questione stadio a Vesuvio Live

Il primo argomento toccato con il sindaco Luigi Mennella è quello legato alla Curva Vesuvio: “Per la Curva Vesuvio stiamo cercando di capire bene con gli ingegneri ed i tecnici come allungarla ed allargarla in sicurezza, ci vorrà un po’ di tempo ma una volta trovata la soluzione sarà facile passare ai lavori e concludere la miglioria”.

Il sindaco ha poi parlato del nuovo “Palazzetto dello Sport” annunciando grosse novità anche in vista del nuovo stadio: “Il mese prossimo inizieranno i lavori per il nuovo Palazzetto dello Sport, abbiamo fatto una gara, c’è stata una ditta che l’ha vinta e abbiamo affidato i lavori, la procedura è iniziata e stiamo a buon punto. A gennaio inizieremo a costruire la nuova piscina mentre per lo stadio stamattina in sinergia con i vari architetti che lavoreranno al progetto abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti per procedere alle varie modifiche perché siamo intenzionati a costruirlo. Stiamo attivando tutte le procedure del caso per i finanziamenti necessari. Lo stadio se ci sarà bisogno lo farò a spese del Comune, ma attenzione, non è che toglieremo soldi da altre attività, abbiamo una cifra stanziata per ogni attività, dunque non toglieremo nulla ad altro”.

Il sindaco ha poi parlato della questione “Settore ospiti” del Liguori

Il sindaco prima di chiudere ha parlato della questione legata all’ingresso dei tifosi ospiti allo stadio Amerigo Liguori: “La Questura di Napoli e il Commissario di Torre del Greco hanno rifiutato la nostra proposta nel far salire i tifosi ospiti dalla traversa del Canalone. Avevo proposto questo piano specialmente in quelle partite dove ci sono solamente 20/30 tifosi ospiti per non bloccare una città intera”.

Mennella poi aggiunge: “Io sono testa dura, voglio un confronto diretto col Questore di Napoli, che avrò prossimamente ma non mi posso sbilanciare. Venendo allo stadio a piedi capisco le difficoltà e per questo motivo sto premendo sulla questione dello stadio nuovo”.