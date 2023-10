Pochi giorni alla Notte Sacra di Torre del Greco: sabato 14 e domenica 15 ottobre nella città corallina un full immersion di eventi, spettacoli teatrali, musicali, religiosi e culturali per il quinto anniversario di canonizzazione di San Vincenzo Romano. Noi di VesuvioLive abbiamo intervistato in diretta dalla basilica di Santa Croce il presidente del comitato festa ed il parroco don Giosuè Lombardo.

Notte Sacra a Torre del Greco, vince il modello “Hub & Spoke”

Un comitato organizzatore nato in agosto e che in pochi mesi ha messo d’accordo 60 realtà cittadine, le quali animeranno 83 eventi di ogni genere nel solco di San Vincenzo Romano. A capo del team il presidente Vincenzo Nocerino: “E’ stata una fatica immensa ma bella. Un risultato raggiunto con la comunione di intenti ma anche con l’esperienza del comitato organizzativo che ha applicato uno schema “manageriale” applicato nelle grandi aziende”, spiega Nocerino.

“Si chiama hub & spoke” – prosegue il Presidente del Comitato – ed in questo modello ogni referente porta avanti degli obiettivi “verticali” e le mette in relazione, sui tavoli di lavoro, con gli altri”. In sostanza, le “cose da fare” sono state suddivise in macroaree, nelle quali ogni membro del comitato si è specializzato, incrociandosi periodicamente con gli altri in un sistema di scadenze coordinato.

Nel solco di San Vincenzo: reliquie esposte a Santa Croce

“Abbiamo portato lo smartworking nell’organizzazione di eventi”, le parole di Vincenzo Nocerino. “Si tratta di un modello vincente che ha incastonato gli eventi con la preghiera in un calendario di eventi fitti”. La formazione professionale dei membri del comitato, in gran parte impiegati in aziende di rilievo nazionale, è stata applicata in un’iniziativa per la comunità, realizzata peraltro negli orari post-lavorativi: quasi un’impresa, insomma.

Il calendario eventi della Notte Sacra è quindi talmente fitto che è praticamente impossibile seguire tutte le iniziative della due giorni: ma ciascuno può scegliere cosa seguire per crearsi un proprio percorso. “Suggerisco di seguire gli eventi organizzati dai più giovani, dalle scuole – l’invito del presidente Nocerino – ma soprattutto l’evento centrale del videomapping sulla facciata della Basilica di Santa Croce, la rappresentazione visiva di immagini della vita di San Vincenzo Romano che culminerà con l’esposizione delle reliquie del santo sul sagrato della chiesa”.