Per la Turris non c’è tempo di guardare indietro, dopo la sconfitta di sabato sera contro la Juve Stabia per 1-2, dove nell’occhio del ciclone ci sono andati Miceli e De Felice sfortunati protagonisti della piovosa serata di Torre del Greco. Mercoledì per i corallini ci sarà il difficile turno infrasettimanale con la trasferta a Taranto, contro la squadra allenata da Eziolino Capuano. In una sfida che è un vero e proprio spareggio per rimanere saldamente in zona play-off però manca ancora un dettaglio che non si può sottovalutare nel mondo del calcio, ovvero l’ok per l’agibilità dello stadio Iacovone.

Lo Iacovone non è ancora pronto per Taranto-Turris, si rischiano le porte chiuse

Era il 4 settembre e lo Iacovone di Taranto ospita la sfida tra i padroni di casa e il Foggia. Al fischio finale, dalla Curva Sud (settore destinato agli ospiti), divampa un grosso incendio dettato dal lancio di alcuni fumogeni su delle parti di plastica dell’impianto. L’incendio logora lo stadio e il settore per una decina di minuti abbondanti prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. Il giorno dopo si contano i danni e c’è un settore da rifare, il Taranto gioca in casa per oltre un mese lontano da casa, girando su alcuni campi del Sud in attesa della riapertura dello stadio Iacovone.

Riapertura che tutti si sperano possa arrivare per la partita di mercoledì contro la Turris. In queste ore infatti arriverà la decisione definitiva: se la sfida che si giocherà in Puglia sarà a porte aperte o meno? Da quello che filtra sembrerebbe quasi certa la non presenza dei tifosi allo stadio. In caso invece di “miracolo” dell’ultim’ora con tutta probabilità ci sarà il divieto di trasferta, memore degli scontri capitati nel dicembre del 2021 a Torre del Greco tra i supporters di casa e i tifosi arrivati dalla Puglia per seguire la loro squadra.