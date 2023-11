Gravissimo furto al Teatro La Giostra di Torre del Greco: i ladri hanno portato via luci, apparecchiature audio e video che l’organizzazione aveva acquistato per il cartellone teatrale presentato qualche settimana fa.

Furto al Teatro La Giostra di Torre del Greco

La “prima” del cartellone ha acceso l’intimo palcoscenico di via dei Naviganti sabato 4 novembre. Un solo giorno, un solo spettacolo. Nella notte di domenica 5 novembre, i ladri sono entrati all’interno del piccolo Teatro La Giostra di Torre del Greco, portando via tutte le attrezzature audio, video e luci.

Il furto è avvenuto ad un giorno di distanza dalla messa in scena del primo spettacolo in cartellone della stagione teatrale 2023/2024 presentato negli spazi dell’Associazione La Giostra, in collaborazione con le associazioni culturali Al Centro delle Arti, con presidente Virginia Maresca e Scena Sperimentale Gennaro Vitiello, presieduta da Cordelia Vitiello, figlia del noto regista torrese al quale è dedicata l’associazione, con la direzione artistica del regista e sceneggiatore Salvatore Formisano.

Proprio il “tempismo perfetto” contribuisce certamente ad accrescere lo sconforto e la sfiducia da parte degli organizzatori per l’accaduto. Tanti, professionisti e non, impegnati da mesi nel realizzare una rosa di eventi unica per la realtà torrese: non solo un cartellone di dieci spettacoli, ma anche laboratori teatrali per bambini ed altri eventi di carattere culturale in programma fino al 2024. Un impresa nel mondo del teatro torrese, con l’intento di avvicinare quante più persone alle tavole del palcoscenico, in particolar modo i giovani.

Organizzatori decisi ad andare avanti

Quello che ancora non è chiaro agli organizzatori è sicuramente il movente che ha spinto determinate persone ad entrare clandestinamente in luogo di cultura, con lo scopo di spazzar via in una notte mesi interi di lavoro, sacrifici e sogni. Tutto farebbe però pensare ad un vile movente economico. I ladri, secondo le impressioni degli organizzatori che per primi si sono trovati davanti la disarmante scena, avrebbero agito indisturbati entrando dal retro, sottraendo tutte le attrezzature senza badare troppo al valore: portata via addirittura una macchinetta del caffè.

Ciononostante le associazioni organizzatrici e il direttore artistico sono intenzionati a non arrendersi di fronte ad un gesto così vile, ma di andare avanti nel nome di chi ancora crede nel bello e in una città, quale quella di Torre del Greco, da sempre radicata nell’arte e nella cultura. In tal senso vanno le dichiarazioni di Virginia Marasca, presidente dell’associazione Al centro delle Arti: “Stiamo ricevendo l’aiuto e la solidarietà di tanti amici, affinché lo spettacolo possa andare avanti. La speranza è quella di poter recuperare le attrezzature di valore, e che chiunque abbia informazioni in tal senso possa dare una mano alle autorità che stanno indagando”.