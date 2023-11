VIDEO/ I gol e gli highlights di Turris-Juve Stabia

La Turris esce dalla Coppa Italia Serie C al secondo turno nel derby contro la Juve Stabia. In un freddo mercoledì di inizio novembre, i corallini cadono in casa per 3-5 nel secondo derby stagionale contro le vespe. In una sfida caratterizzata dal tanto turnover fatto da Caneo e Pagliuca non sono mancate le emozioni.

La Turris in dieci riesce a ribaltare la sfida a pochi minuti dalla fine con l’ex Scaccabarozzi, ma un gol beffardo in pieno recupero di Vimercati porta il risultato sul 3-3. Ai supplementari trionfano poi gli uomini di Pagliuca segnando altri due gol e staccano il passo per gli ottavi dove troveranno l’Avellino che ha battuto il Foggia per 3-1 ieri pomeriggio.

I gol e gli highlights di Turris-Juve Stabia

La sfida tra Turris e Juve Stabia si sblocca dopo pochi secondi, Bentivegna alla prima azione sorprende la difesa corallina e batte Pagno con il sinistro. La Turris non sfonda e la Juve Stabia ne approfitta per raddoppiare con Marranzino che conclude un contropiede partito da Bentivegna dopo aver rubato palla a Saccani sulla mediana.

Nella ripresa la Turris si sveglia e nel giro di tre minuti prima sigla l’1-2 con un bel sinistro di Pavone in area e poi pareggia con Matera che trasforma un rigore procurato da Saccani. Lo stesso Saccani qualche minuto dopo si fa espellere, ma i corallini non mollano la presa e trovano il gol del sorpasso all’88’ con Scaccabarozzi che di testa insacca la porta di Esposito. La gioia però dura solo qualche minuto perché Vimercati nel recupero trova il 3-3 dopo una corta respinta di Pagno.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

Ai supplementari la Turris accusa il colpo e gli ospiti trovano il 3-4 con Piovanello che in contropiede fa esplodere il sinistro (che colpisce la traversa e poi si insacca). Nel finale, c’è gioia anche per D’Aprea che negli ultimi minuti mette a segno anche il 3-5 finale.