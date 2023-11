Caos a Torre del Greco, si tuffa in mare per sfuggire ai carabinieri: preso in acqua

I carabinieri di Torre del Greco hanno arrestato un uomo, di 32 anni, che aveva violato l’obbligo di soggiorno nel Comune di Napoli e per sfuggire ai militari ha deciso di scappare gettandosi in mare.

Torre del Greco, in mare per sfuggire ai carabinieri: arrestato

E. C., 32enne di Ponticelli (quartiere di Napoli Est) e sorvegliato speciale, aveva l’obbligo di soggiorno nel suo Comune di appartenenza, ma i carabinieri della stazione di Torre del Greco Capoluogo e quelli del nucleo operativo e radiomobile di Torre del Greco, lo hanno individuato lungo la litoranea torrese.

L’uomo, non avendo altra scelta che fuggire in senso opposto alle pattuglie o andargli incontro, ha optato per una terza possibilità: quella di tuffarsi in acqua per sottrarsi alla cattura. I carabinieri, dalla spiaggia, gli hanno intimato più volte di tornare a riva ma il 32ene non ha voluto sentire ragioni ed è rimasto fermo lì, con l’acqua fino al busto.

Una situazione che non ha lasciato scelta ai militari che prontamente si sono lanciati in mare e, nonostante un tentativo di resistenza, hanno ammanettato il fuggitivo. L’uomo attualmente è in carcere, in attesa di giudizio.

Un’altra operazione portata a termine con successo dei carabinieri della compagnia torrese. Soltanto poche settimane fa avevano arrestato un uomo di 38 anni, evaso dai domiciliari per andare a minacciare la sua ex moglie.

I militari, nel proprio giro di pattugliamento, avevano notato l’uomo per strada nei pressi della sua abitazione: un volto che conoscevano bene, ma nonostante ne fosse a conoscenza, il pregiudicato aveva dato loro delle false generalità. Un tentativo di sottrarsi alla cattura, tuttavia, non riuscito: i miliari sono riusciti a non farsi prendere in giro e a stringergli le manette ai polsi.