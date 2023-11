VIDEO/ I gol e gli highlights di Turris-Monopoli

La Turris crolla ancora. Questa volta è il Monopoli a prendersi i tre punti all’Amerigo Liguori. I pugliesi sfruttano una delle pochissime occasioni avute per colpire i corallini e prendersi l’intera posta in palio. Piove sul bagnato per la squadra di Bruno Caneo che non riesce più a fare punti ed i tifosi nel post partita hanno chiesto rassicurazioni ai diretti interessati con un colloquio faccia a faccia. In classifica i corallini sono in un limbo, la zona play-out è oramai ad un soffio e la trasferta di sabato pomeriggio contro il Catania risulterà decisiva.

I gol e gli highlights di Turris-Monopoli

La sfida del Liguori è molto chiusa e serrata. Il primo tempo non vede particolari occasioni da gol se non una sui piedi di Riccardo Maniero dove Perina riesce a mettere le gambe e salvare. Gli ospiti al primo vero affondo passano in vantaggio al 44′ con Ferrini che da palla inattiva anticipa tutti nel centro dell’area e buca Fasolino per la rete dello 0-1. Nella ripresa Caneo prova a mettere mano ai cambi ma non arriva la svolta sperata, le occasioni sono pochissime e Perina non viene mai impegnato. Tanti cross e tanto giro palla che però non riesce a portare nulla di concreto. I corallini perdono e vedono la classifica complicarsi sempre di più.

Nel prossimo turno, sabato pomeriggio, gli uomini di Bruno Caneo andranno a Catania per compiere una vera e propria impresa (come quella di due anni fa, con vittoria per 3-4). A peggiorare la situazione la voglia di riscatto dei padroni di casa grazie all’arrivo in panchina (nelle prossime ore) di Cristiano Lucarelli. Il Monopoli invece ospiterà il Benevento domenica pomeriggio. La classifica per i pugliesi migliora e continua il buon momento che vede cinque risultati utili di fila.