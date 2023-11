Il confronto dopo Turris-Monopoli: Caneo e calciatori a colloquio con i tifosi

La Turris continua a perdere. Nel pomeriggio è arrivata l’ennesima sconfitta contro il Monopoli, che ha sfruttato un calcio d’angolo nel primo tempo per portare la partita a casa. Il pubblico corallino anche questa volta, come contro il Giugliano e la Juve Stabia, ha fischiato i calciatori al termine della partita, facendo partire un accenno di protesta verso il direttore Primicile e il presidente Colantonio e chiedendo chiarimenti. Una mezz’oretta dopo la sfida c’è poi stato un ulteriore confronto tra i tifosi rimasti allo stadio e alcuni protagonisti.

Il confronto dei calciatori della Turris (e Caneo) con i tifosi

Il primo era arrivato dopo la sfida contro la Juve Stabia, limitandosi a delle parole con i calciatori ancora in campo. Questa volta il confronto è stato faccia a faccia, con Caneo che si è presentato con i senatori della squadra (Giannone, Maniero, Franco, Miceli ed Esempio). Il confronto è virato sulla ricerca di rassicurazione dai parte dei tifosi. Tante le domande e tante le risposte di mister Caneo, che ha ribadito la voglia di rimanere e di volersi rialzare. Anche Stefano Esempio è stato tra i calciatori che più hanno parlato, spiegando ai tifosi il momento complicato e la voglia di voler cambiare marcia già da sabato, quando si andrà a Catania per un’importante partita da dentro o fuori.

Non sono mancate le critiche con qualche tifoso che è andato sopra le righe, ma i tesserati corallini hanno dimostrato assoluta fermezza. La voglia è quella di cambiare il trend perché questa non è la classifica che merita la Turris, il primo a ribadirlo è stato Caneo stesso a più riprese. C’era tanta delusione sui volti, come giusto che sia, ma il segnale di squadra ed allenatore di volersi presentare faccia a faccia con i tifosi fa capire la voglia di voler cambiare registro il prima possibile.