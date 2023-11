Un fitto calendario di eventi per la Basilica di Santa Croce a Torre del Greco: momenti di preghiera, solidarietà, spettacoli sacri e celebrazioni natalizie terranno viva la chiesa madre cittadina dal 18 novembre ininterrottamente fino all’Epifania.

Il calendario eventi della Basilica di Santa Croce

Tra novembre, dicembre e gennaio la parrocchia di Santa Croce, guidata dal parroco don Giosuè Lombardo offrirà ai suoi fedeli numerosissimi momenti di preghiera, ma non solo: sono i mesi nei quali si rincorrono alcuni dei momenti sacri più attesi dell’anno: la festa di San Vincenzo Romano, l’Immacolata, ed il santo Natale.

Un percorso di fede e solidarietà che accende l’atmosfera del centro torrese in vista delle festività e, allo stesso tempo, vuol essere un richiamo a vivere il significato spirituale di queste giornate. Ma non solo preghiera nel calendario pubblicato dalla Basilica: sono tante le iniziative di solidarietà e gli inviti ad essere vicini al prossimo che si intrecceranno con la programmazione eucaristica.

Festa di San Vincenzo Romano

Il 29 novembre è la giornata nella quale si celebra il “parroco santo”. In preparazione alla festa, ci saranno 10 giorni di preghiera, a cominciare da sabato 18 novembre con la celebrazione per gli operatori pastorali defunti.

Momenti di particolare importanza saranno lunedì 20, giornata di intercessione per gli infermi, in occasione della quale don Luca Di Lorenzo presiederà la celebrazione con l’UNITALSI. Il 22 novembre, giornata di Santa Cecilia, sarà esposta una rappresentazione delle scene di vita di San Vincenzo, a cura di VibrARTE, ODV Chiamami per nome e Red Coral Gospel dal titolo: “Quadri di santità: dalla parola alle opere“.

Mercoledì 29, festa del santo, la Banda Musicale ACMT di Torre del Greco raggiungerà le scuole del centro cittadino. Durante tutta la giornata vi saranno visite programmate alla casa del santo in via Piscopia 28 e l’esposizione, alle 20.30, del Santissimo Sacramento.

La novena dell’Immacolata

Per i nove giorni antecedenti l’8 dicembre, pomeriggi in parrocchia dedicati alla novena e, in serata, alla “buonanotte a Maria“. Il 7 dicembre l’attesissima esposizione del carro con l’atto di affidamento dei portatori: la basilica sarà aperta dalle ore 12.00 in attesa della tradizionale “girata” del carro delle ore 14.00. Dalle 18.00 comincia la lunga notte dell’Immacolata, con l’esposizione dei “carricielli” in piazza e l’attesissima Scala Santa alle 23.00.

L’8 dicembre è il giorno più atteso dai torresi: un giorno che non conosce notte, con le celebrazioni che partiranno dalle 4.00 del mattino. Alle ore 10.00 l’uscita del carro trionfale dell’Immacolata ed il suo viaggio tra le strade cittadine che terminerà con le luci del tramonto.

Il Natale in Basilica

Partirà il 18 dicembre la novena di Natale, con la preghiera animata dai giovani alle 19.45. Il 20 dicembre ricorre l’anniversario della morte di Vincenzo Romano: per l’occasione si terrà in Basilica il concerto di Natale del coro Jubilate Deo.

Il 24 dicembre, oltre alle celebrazioni delle Sante Messe alle 8.30, 10.30 e 17.00, prevista l’inaugurazione dei presepi nelle cappelle di S.Francesco di Paola e S.Francesco di Sales. Il Santo Natale si apre con la messa dell’aurora, alle 5.30, nella chiesa del Rosario a Corso Umberto.

Programma fitto anche nei giorni seguenti con il concerto di musica gospel a Santo Stefano, il recital “Quanno nascette ninno… a S.Croce” a cura dell’Oratorio Don Bosco il 27 dicembre, e la festa delle famiglie con genitori e nonni, il 30 dicembre, animato da canzoni di musica classica napoletana da parte dell’associazione “Amici della musica” a favore delle opere missionarie in Guatemala.

Eventi in basilica: in calendario tanta solidarietà

Vivere pensando al prossimo: è questo l’invito per le imminenti festività con l’appello a “trasformare fiori e fuochi d’artificio in aiuto concreto ai bisognosi“. Per realizzare quest’intento, si terranno numerose iniziative solidali a cavallo di questo periodo di festa: mercatino solidale pro Africa, attività a favore dell’Associazione Italiana Leucemie, raccolta del sangue a cura dell’AVIS, e tanto altro. I dettagli nel programma completo, scaricabile anche dalle pagine social della Basilica di Santa Croce.

Infine, l’invito della parrocchia a stare attenti a quanti potrebbero approfittare del periodo festivo per trarre profitti criminali utilizzando il nome della basilica: nessuno è autorizzato a raccogliere offerte per strada o nelle abitazioni in nome e per conto della parrocchia di Santa Croce.