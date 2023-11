Torre del Greco avrà lo psicologo di base, una figura che operando in collaborazione con la medicina convenzionata offre gratuitamente ai cittadini servizi di assistenza e di cura primaria.

Psicologo di base a Torre del Greco: assistenza e cure gratis

L’Asl Napoli 3 Sud ha dato il via alla manifestazione pubblica per mettere disposizione dei cittadini, come spiegano dall’azienda sanitaria, “una figura sanitaria che lavorando in collaborazione con i medici di famiglia, aiuta ad affrontare i problemi legati all’adattamento (lutti, perdita del lavoro, separazioni, malattia cronica), la sintomatologia ansioso-depressiva, i problemi legati a fasi del ciclo di vita, i disagi emotivi transitori ed eventi stressanti”.

“Con la sua attività, lo psicologo di bare interverrà con l’obiettivo di ridurre il peso crescente dei disturbi psicologici della popolazione, svolgendo una funzione di filtro sia per i livelli secondari di cure, sia per il pronto soccorso” – ha spiegato il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo, all’Ansa.

“La collaborazione tra psicologo, medico di base e pediatri di libera scelta, permetterà di agire in maniera tempestiva sui primi disagi che il paziente o il medico avvertiranno, e questo avrà un impatto notevole sulla vita del paziente stesso e sulla qualità dell’assistenza sanitaria pubblica generale”.

Per ottenere maggiori informazioni sulle modalità di accesso al servizio è possibile riferirsi al proprio medico o pediatra di famiglia, oppure consultare gli aggiornamenti che saranno resi noti sul sito ufficiale dell’Asl Napoli 3 Sud.

Psicologo di base in Campania: come funziona

La Campania è stata la prima Regione d’Italia a dotarsi del supporto dello psicologo di base. Si tratta di una figura che fornirà un primo livello di assistenza e cura psicologica, in maniera totalmente gratuita, a tutti i cittadini che necessitano del suo aiuto. Sono le Asl a garantire il servizio e reclutare professionisti attraverso un avviso pubblico.

Dai bambini agli anziani, dagli adolescenti alle persone che vivono condizioni di disagio: tutti potranno rivolgersi a questa nuova figura liberamente per un primo supporto. Quest’ultimo sarà fornito attraverso una prima fase di consultazione, per inquadrare il disagio della persona, per poi mettere in campo il livello di intervento più idoneo. Il paziente potrà essere seguito dal professionista o, in base al caso, indirizzato a livelli specialistici di cura già presenti nelle Asl.