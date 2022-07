La Campania è la prima Regione d’Italia ad aver istituito il servizio di psicologia di base: la legge è stata ufficialmente approvata ed è stato presentato il regolamento attuativo. Quest’ultimo sarà pubblicato sul Burc e diventerà effettivo dopo due settimane.

In Campania via al servizio di psicologia di base: come funzionerà

Al pari del medico di base o del pediatra, lo psicologo di base consentirà a tutti i cittadini di poter usufruire di un primo livello di assistenza e cura psicologica. Il professionista sarà in grado di offrire un supporto psichico adeguato ai suoi pazienti o, nei casi che non rientrano nelle sue competenze, indirizzarli verso lo specialista più adatto al caso.

Saranno le Asl a garantire il servizio e reclutare professionisti attraverso un avviso pubblico. L’idea è quella di reclutare almeno due psicologi per ogni distretto sanitario. Si tratta di circa 150 figure che lavoreranno nel pubblico per la prima volta.

Una volta che il regolamento sarà effettivo verrà costituito un apposito osservatorio che, entro 180 giorni, andrà a definire le attività di programmazione ma anche di formazione degli psicologi di base fino a delinearne i compiti da svolgere in ambito territoriale.

Dai bambini agli anziani, dagli adolescenti alle persone che vivono condizioni di disagio: tutti potranno rivolgersi a questa nuova figura liberamente per un primo supporto. Quest’ultimo sarà fornito attraverso una prima fase di consultazione, per inquadrare il disagio della persona, per poi mettere in campo il livello di intervento più idoneo. Il paziente potrà essere seguito dal professionista o, in base al caso, indirizzato a livelli specialistici di cura già presenti nelle Asl.