Un po’ di Turris nel Napoli di Mazzarri: Grava entra nello staff tecnico

Le questioni di casa Calcio Napoli, sono state sicuramente quelle più chiacchierate con l’addio di Rudi Garcia ed il ritorno “nostalgico” di Walter Mazzarri. Il tecnico toscano torna a sedersi sulla panchina del Napoli dopo oltre dieci anni. Nelle ultime ore poi sono arrivate le conferme sullo staff tecnico che seguirà l’allenatore ex Sampdoria e Reggina e tra i tanti nomi c’è uno in particolare che a Torre del Greco è ben ricordato, ovvero quello di Gianluca Grava.

Alla Turris i primi calci nei grandi di Grava, in una carriera che lo ha visto bandiera di Napoli

Gianluca Grava è nato e cresciuto calcisticamente nella Casertana, dove fu uno degli “under” protagonisti della cavalcata dei falchetti in Serie D verso la Serie C. L’esordio in C1 però arriva a Torre del Greco, nella Turris della stagione 1997/98, in una squadra che contava giocatori del calibro di Pavanel, Tarantino, Gallaccio, Acampora. In un’annata che però fu maledetta, con i corallini che al termine del campionato retrocessero in C2 con il sedicesimo posto in classifica. Grava quella stagione firmò 28 presenze, diventando uno degli intoccabili della difesa. Dopo quella stagione il calciatore andò alla Ternana, dove è riuscito a collezionare quasi 150 presenze, giocando per la maglia rossoverde fino al 2004, prima di passare al Catanzaro ed infine al Napoli.

Grava nello staff tecnico di Mazzarri: l’ufficialità nel comunicato del Napoli

Questo è il comunicato del Napoli, con cui ufficializza l’approdo di Grava nello staff tecnico di Mazzarri: “Ci sarà un vero e proprio simbolo del Napoli nello staff di Walter Mazzarri. Gianluca Grava accompagnerà il ritorno del tecnico di San Vincenzo nella sua avventura sulla panchina del Napoli. Grava, attualmente responsabile del settore giovanile, è stato uno delle colonne del Napoli di Mazzarri e adesso lo seguirà come collaboratore. Nello staff di Mazzarri ci saranno pure Frustalupi come vice (fino all’anno scorso tecnico della Primavera) e Pondrelli che sarà il preparatore atletico. Confermato come preparatore dei portieri Alejandro Rosalen Lopez”.