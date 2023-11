Oggi pomeriggio alle 18:30 torna in campo la Turris che ospita al Liguori l’Audace Cerignola. Per i corallini di Bruno Caneo la vittoria è l’unico risultato da raggiungere vista la crisi nera che ha colpito i corallini dal mese di ottobre che li ha visti uscire vincitori solo nella sfida contro il Potenza. Dall’altra parte un Audace Cerignola che vuole continuare a scalare posizioni per raggiungere i piani alti della zona play-off, nonostante un paio di assenza fondamentali.

Le probabili formazioni di Turris-Audace Cerignola

Rispetto la sfida di Catania, Bruno Caneo dovrebbe toccare qualcosa. In porta confermato Fasolino, la difesa a tre vede ancora Esempio e Cocetta protagonisti che saranno affiancati da Burgio. A centrocampo i primi dubbi, Pugliese prova a soffiare il posto ad uno tra Franco e Scaccabarozzi. A destra dovrebbe ritornare Cum, dopo l’assisti di sabato scorso, con a sinistra Contessa. In avanti la novità, D’Auria sembra essere l’unico sicuro, con Maniero insidiato da De Felice e Nocerino che sembra in vantaggio rispetto a Giannone.

TURRIS (3-4-3): Fasolino, Cocetta, Esempio, Burgio; Cum, Franco, Scaccabarozzi, Contessa; D’Auria, Maniero, Nocerino.

Per Tisci ci sono parecchi problemi di formazione, specialmente a centrocampo. Al tecnico dei pugliesi mancheranno infatti Capomaggio, Sainz-Maza e Ghisolfi, oltre Bianco e Rizzo. Senza dimenticare Tascone out per squalifica. In settimana il tecnico ha provato una papabile difesa a tre, ma secondo le ultime non si passerà a questo sistema di gioco in difesa, confermando l’atipico 4-3-2-1 marca pugliese. Dubbio Leonetti davanti ma l’ex della sfida dovrebbe partire titolare, alla ricerca della sua migliore forma fisica dopo un inizio costellato da sfortuna ed infortuni vari, tra cui l’ultimo che l’ha messo fuori per oltre un mese.

AUDACE CERIGNOLA (4-3-2-1): Krapikas, Russo, Martinelli, Ligi, Tentardini, Coccia, Vitale, Ruggiero, D’Andrea, Leonetti, Malcore.