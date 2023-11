FOTO/ La magia del Natale a Torre del Greco: si accendono le luminarie, città in festa

La magia del Natale a Torre del Greco con l’accensione delle luminarie. Ieri le strade della città del corallo hanno visto l’accensione delle luminarie natalizie, che da tempo ormai non venivano installate dal Comune. Erano i commercianti a provvedere autonomamente, con tutti gli ovvi limiti della situazione. Adesso invece sono tornate: nulla di esagerato, piuttosto (e per fortuna) sobrie, come d’altra parte impone questo momento storico caratterizzato dove è bene spendere ogni centesimo con cognizione di causa.

Si accendono le luminarie di Natale a Torre del Greco

Oltre a restituire l’atmosfera natalizia, le luminarie possono sicuramente aiutare l’economia di Torre del Greco: con la città vestita a festa non solo i torresi, ma anche gli abitanti delle città vicine sono invoglianti a passeggiare e fare acquisti nelle attività commerciali, contribuendo all’economia locale. Tra Immacolata e Natale, Torre del Greco non poteva permettersi di mancare di sfruttare un’occasione così importante. Un esempio virtuoso, in tal senso, è quello di Bacoli che negli ultimi due fine settimana ha fatto il pienone con le Luci d’Artista, mentre fino a qualche anno fa era deserta in tutte le stagioni che non fossero l’estate.

Una kermesse natalizia a Torre del Greco

La nuova amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella sembra voler puntare molto sugli eventi, con l’intenzione di portare visitatori e soprattutto far restare i torresi a Torre del Greco. Dopo la rassegna di spettacoli autunnali, la città si prepara ad ospitare anche una kermesse natalizia e l’accensione delle luminarie rappresenta il primo passo preparatorio.