Il miglior bartender d’Italia è napoletano: Emanuele Primavera, 26enne originario di Torre del Greco, si è aggiudicato il premio Best Bartender under 35 alla quarta edizione dei Food & Wine Awards 2023, evento che si è tenuto a Roma lo scorso 27 novembre.

La cerimonia finale dell’evento – patrocinato dall’Assessorato alla Cultura e dall’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma – si è tenuta a Roma, nella Casa del Cinema di Villa Borghese, lo scorso 27 novembre.

Ad incantare i giudici è stato il napoletano Emanuele Primavera, attuale bartender del Cinquanta – Spirito Italiano, cocktail bar di Pagani, in provincia di Salerno. Il 26enne, tra i più fedeli e formati professionisti del celebre locale, ha ritirato il prestigioso premio di settore che incorona l’eccellenza dell’intero staff.

Nato a Torre del Greco nel 1997, Emanuele muove i primi passi nel mondo della ristorazione durante gli anni del liceo. Passa dal lavaggio alla cucina, dalla cucina alla sala e nel 2015 vola in Inghilterra dove si innamora del settore bar. Ritorna poi in sala in una Stella Michelin di cui poi curerà il bar lasciandola, infine, per dedicarsi esclusivamente al bancone in uno speakeasy.

Dopo la laurea in Storia dell’Arte, si muove tra diverse esperienze fino all’arrivo, nel 2021, nel team di Alfonso Califano e Natale Palmieri al Cinquanta – Spirito Italiano. Ad oggi ne cura il Beverage Program, insieme al bar manager Matteo Pocai.

“Il premiato e tutto lo staff di questo frizzante cocktail bar, che è stato creato da Alfonso Califano e Natale Palmieri, è l’ideale combinazione tra mixology e gastronomia, proponendo l’originale interpretazione dello spirito liquido, con una drink list che annovera grandi classici, creazioni innovative e cocktail analcolici” – è la motivazione con cui Primavera è stato premiato direttamente da Paola Mencarelli, storica firma del settore per Gambero Rosso e founder&creative director della Florence Cocktail Week, Venice Cocktail Week e della prossima Amalfi Coast Cocktail Week.

I Food&Wine Awards sono un riconoscimento assegnato da un team composto, oltre che dalla redazione di Food&Wine Italia, da giornalisti, critici, blogger ed esperti di comunicazione e design. Come ogni anno, anche nel 2023 sono stati premiati giovani talenti tra chef, pastry chef, pizza chef, maître e sommelier, bartender e winemaker, oltre a progetti e realtà che si sono distinti nei campi dell’innovazione e della responsabilità sociale nell’enogastronomia italiana.