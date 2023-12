Anche quest’anno i portatori del carro dell’Immacolata a Torre del Greco saranno suddivisi in fasce di diverso colore: ogni fascia rappresenta un turno durante il quale un gruppo di fedeli porterà a spalla il carro trionfale per un breve tratto del percorso

Carro dell’Immacolata, tutti i turni delle fasce di portatori

Anche quest’anno saranno oltre 700 i fedeli vestiti di bianco che porteranno il carro trionfale dell’Immacolata di Torre del Greco in giro per le strade della città: unica nota di colore sulle loro vesti sarà, come da tradizione, una fascia colorata che contraddistingue il gruppo di appartenenza. Un percorso che dura circa 5/6 ore ed attraversa tutto il centro cittadino: per questo, i portatori effettueranno dei turni contraddistinti dalle varie fasce.

Un momento che i portatori vivono con trepidante attesa ogni anno: per scoprire a quale fascia sarà assegnato il faticoso, difficile ma orgoglioso compito di far uscire o rientrare il carro dalla Basilica di Santa Croce; ma anche per l’attesa ed il desiderio individuale di poter portare la statua di Maria Vergine nel proprio quartiere, sotto la propria abitazione o nella zona della città alla quale si è più legati.

Fascia rossa all’uscita, fascia celeste al rientro

Ogni fascia porterà il carro per due turni nel corso della giornata: i portatori sono suddivisi in 5 gruppi da circa 150 portatori ciascuno, contraddistinti dai colori rosso, verde, giallo, blu e celeste. Una necessità che è nata nei decenni, oltre che per consentire il riposo dei portatori, anche per la crescente domanda di fedeli che nel portare avanti questa tradizione, di generazione in generazione, ogni anno donano sé stessi con passione per rispettare il voto degli avi.

A mostrare per primi l’Immacolata alla trepidante piazza Santa Croce saranno i portatori in fascia rossa, con l’uscita prevista per le ore 10.00. L’ultimo tratto, da via Salvatore Noto al rientro in chiesa, sarà compito dei portatori in fascia celeste. Un tratto insolito per il carro trionfale, costretto da piazza Luigi Palomba a prendere il percorso alternativo in via Piscopia per il protrarsi della chiusura di Corso Umberto I in seguito al crollo della palazzina del 16 luglio: l’Immacolata sarà portata in questo tratto angusto, in salita ed inedito per molti, dai portatori in fascia blu. Ad essi l’onere, e l’onore, di “inchinare” l’Immacolata davanti alla casa dove ha abitato l’altra grande figura religiosa di Torre del Greco: il parroco santo, San Vincenzo Romano.