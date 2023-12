VIDEO/ Follia a Torre del Greco: fuochi d’artificio in strada tra le auto che passano

Fuochi d’artificio per strada a Torre del Greco, alle 19.30 e dunque ad un orario di punta, tra le auto in modo tale da rallentare il traffico oltre a creare una situazione di pericolo. Un contesto che è stato documentato da un cittadino torrese il quale ha girato un video, e che noi di Vesuvio Live riprendiamo per mettere in luce un mal costume che prima o poi sembra destinato a provocare danni a cose o peggio a persone.

Fuochi d’artificio tra le auto e le persone a Torre del Greco

Fare esplodere fuochi d’artificio senza il permesso delle autorità è un reato previsto dal codice penale. L’articolo 703 recita infatti: “Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a euro 103. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese”.

Un mal costume che non viene mai punito nonostante il pericolo

Una disposizione che in realtà non viene mai applicata alle nostre latitudini, dove è praticamente all’ordine del giorno – specialmente in determinate zone – che vengano fatti esplodere fuochi d’artificio o petardi a qualsiasi ora del giorno e della notte. È certamente rilevante l’aspetto del disturbo alla quiete pubblica, ma è ancora più rilevante il pericolo generato da tali condotte. nel video in questione, infatti, si vede come i fuochi siano stati fatti esplodere in prossimità delle auto, sia parcheggiate che in movimento. Non solo, è sistematica anche la noncuranza verso la presenza dei pedoni, inclusi bambini, neonati o anziani con difficoltà motorie, oltre a disabili.