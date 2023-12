Stop in casa Turris: Caneo perde D’Auria per infortunio

Domani alle 20:45 la sfida al Partenio tra Avellino e Turris. Le due squadre hanno l’obbligo di vincere per interrompere i loro corrispettivi momenti di magra. I padroni di casa devono riprendersi dopo il ko contro il Picerno che ha messo ancora più punti di distanza dalla prima posizione occupata dalla Juve Stabia. I corallini invece devono dare un segnale di continuità dopo il pareggio di domenica scorsa contro il Cerignola acciuffato all’ultimo minuto. Per gli uomini di Caneo però la trasferta non sarà facile e le notizie arrivate dall’infermeria non fanno sorridere la Turris.

Caneo perde D’Auria e Saccani per Avellino-Turris

In mattinata infatti è stato reso noto un doppio infortunio tra le file coralline. Il più importante è sicuramente quello legato a Gianluca D’Auria. L’esterno offensivo in allenamento si è procurato una distorsione alla caviglia che lo mette sicuramente ko per la sfida di domani e probabilmente gli farà chiudere in anticipo il 2023. Situazione non facile adesso per Caneo che pensa anche alla suggestione 3-5-2. In caso in cui ci sarà la riconferma del 3-4-3, il giovane Nocerino è pronto a ritornare dal primo minuto.

L’altro forfait è per Matteo Saccani, il ragazzo scuola Sassuolo ha registrato come D’Auria una distorsione alla caviglia e dunque non ci sarà per Avellino. Sulla fascia destra dunque non ci sarà il ballottaggio con Cum, con lo scuola Udinese confermato. Anche per lui i tempi di recupero sono incerti e saranno stabiliti a seconda delle sensazioni del calciatori, non è da escludere anche per lui una fine anticipata del 2023.