Esempio prima di Avellino-Turris: “Vogliamo fare punti, siamo amareggiati e ci vogliamo riscattare”

Alla vigilia di Avellino-Turris ha parlato alla stampa il difensore Stefano Esempio. I corallini vogliono fare punti per uscire da questa complicata situazione e il derby con l’Avellino come sottolinea il calciatore è un nuovo punto d’inizio dopo il pareggio trovato all’ultimo minuto contro l’Audace Cerignola domenica scorsa.

Le parole di Esempio prima di Avellino-Turris

Il centrale apre così la conferenza: “E’ stata una settimana intensa, la partita è dura ma ci faremo trovare pronti e qualche risultato in più lo volevamo ottenere ma a livello di gioco non ci possiamo recriminare nulla. Domani deve essere una partita di carattere, sappiamo che squadra è l’Avellino che tifoseria ha, noi altrettanto, infatti voglio ringraziare i nostri tifosi che ci sono sempre vicini. Faremo una partita per portare i punti a casa”.

Sul difficile momento e il paragone alla squadra di due anni fa: “Non è facile trovare la stessa quadra ma la squadra di quest’anno ha carattere, personalità, calciatori forti e continuando così possiamo fare cose buone. Si sono viste cose buone? Dico che sotto il piano del gioco non trovo molti problemi, analizzando le partite, Monopoli, Catania, Cerignola potevamo portare qualche punto in più a casa. Siamo amareggiati per la classifica, non ci aspettavamo questo calo e ci vogliamo riscattare”.

Il problema?: “Questa squadra ha dei momenti di blocco, forse non ha la spina attaccata per cento minuti e lì dobbiamo migliorare, dobbiamo mentalizzarci a stare concentrati sempre e fare qualche punto in più e ora dobbiamo uscire da questa situazione vincendo. Con il Cerignola è un punto d’inizio e dobbiamo continuare con questi principi portando qualche vittoria importante”.

Sul ruolo di Esempio in questa squadra, dopo un inizio complicato: “A livello personale è una soddisfazione altissima, come hai detto sono partito dietro nelle gerarchie però piano piano ho fatto la mia strada allenandomi al 100% e stanno uscendo tutti i risultati”.