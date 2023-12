A Torre del Greco arriva la Rai, l’Immacolata incanta: la festa torrese sbarca in TV

Le telecamere di Rai 1 nei prossimi giorni approderanno a Torre del Greco per raccontare la radicata tradizione dell’Immacolata, la festività più sentita dalla cittadinanza, direttamente dalla Basilica di Santa Croce: la città corallina sarà, infatti, protagonista di un servizio del programma A sua Immagine, condotto da Lorena Bianchetti. A renderlo noto è stato il parroco Don Giosuè Lombardo, nel corso della conferenza stampa della diretta-evento della processione dell’8 dicembre che sarà trasmessa da Vesuviolive.it.

Si ripete l’appuntamento ormai tradizionale per Vesuvio Live che da anni consente ai torresi sparsi per il mondo di seguire la sfilata del carro dell’Immacolata in tempo reale e tenere, così, salda l’appartenenza alle proprie radici. Un modo per “avvicinare” la tradizionale festa a chi, per svariate ragioni, non può viverla di persona ma anche uno strumento di marketing territoriale, per far conoscere, insieme alla processione, anche le meraviglie del territorio.

Nel corso della conferenza, oltre al sindaco Luigi Mennella ed alcune personalità di spicco della società e dell’imprenditoria torrese, è intervenuto anche il parroco della Basilica di Santa Croce, don Giosuè Lombardo, che ha voluto sottolineare l’importanza di questa ricorrenza, riconosciuta ormai anche oltre i confini territoriali.

“A conferma di quanto detto vi comunico che proprio nei prossimi giorni in Basilica ci sarà una troupe di Rai 1. Non riescono a riprendere la processione in diretta ma manderanno in onda un servizio durante la trasmissione A sua Immagine, con Lorena Bianchetti, prima dell’Angelus del Papa” – ha annunciato don Giosuè.

“Quindi potete immaginare a livello nazionale quale ricaduta può avere. Quest’anno non riusciranno a fare una diretta ma nulla lo vieta in avvenire. Prepareranno tutto un servizio che andrà in onda mentre noi saremo in processione“ – ha concluso.

Immacolata a Torre del Greco: come seguirla in diretta

Vesuviolive.it, in collaborazione con Immacolata On Line, trasmetterà tutta la processione in diretta a partire dalle ore 8.30 fino al termine, così come fu fatto nell’edizione del 2022. Potrai seguire le immagini della festa anche sui social, in particolare sulla pagina Facebook più seguita della città, Torre del Greco Vesuviolive.it.

Inoltre trasmetteremo, sempre in diretta altri eventi collegati ai festeggiamenti cittadini:

Giovedì 7/12 Ore 14.00 – Girata del carro

Dalle ore 19.00 circa fino a orario da definirsi – Celebrazione Eucaristica, Buonanotte a Maria, Carricielli, Scala Santa (DA DEFINIRE)

Venerdì 8/12 Ore 8.30 – Messa dei portatori

Ore 9 – Processione

Video in diretta.