Apre il villaggio torrese che incanta l’Europa: luci mozzafiato e casa di Babbo Natale

Ha aperto ufficialmente al pubblico la Valle del Natale, il grande villaggio natalizio allestito presso il parco acquatico Valle dell’Orso di Torre del Greco che accoglierà grandi e piccini fino al 26 dicembre 2023, riservando loro un programma ricco di spettacoli, attrazioni, incontri con Babbo Natale e luminarie da sogno.

Apre la Valle del Natale a Torre del Greco: programma, prezzi

Giunto alla sua settima edizione, l’evento Valle del Natale è stato premiato ai Parksmania Awards come “miglior progetto famiglia realizzato nei parchi europei”, attestandosi come una delle migliori attrazioni del periodo in Italia e in Europa.

“Ho la fortuna di sognare lavorando. Gioco insieme ai miei ospiti con un unico grande impegno: non deludere mai le aspettative dei bambini. Può sembrare semplice, ma non lo è. Dobbiamo fare attenzione ad ogni piccolo particolare, ad ogni parola detta da tutti i personaggi di questo spettacolo affinché la magia non si esaurisca mai. La vera novità che ci ha accompagnato in queste sei edizioni è stata trovare una chiave di lettura nuova con cui raccontare la storia del Natale. Quest’anno, abbiamo scelto la musica per farvi sognare ancora“ – ha sottolineato Gianluca Ascione, general manager di Valle dell’Orso.

LEGGI ANCHE

Villaggi e mercatini di Natale 2023: i più belli da vedere a Napoli e in Campania

Sonagli che richiamano Santa Claus, grandi concerti, la caccia alle note sperdute e un nuovo e divertentissimo laboratorio di arti musicali saranno alcuni dei momenti magici di questa edizione di Valle del Natale. Non mancheranno nuove mascotte, tra cui la capra Pukki che ha dato il nome a Santa Claus, meravigliose ambientazioni e la novità del Percorso Gold sotto la guida di Aurelia, la splendida governante di Babbo Natale dagli occhi blu e i capelli color neve.

I visitatori potranno perdersi tra gli stand dei tradizionali mercatini, immergersi nel percorso stellato tra scenografiche luminarie o ammirare la Moon Light, una gigantesca replica della Luna che splende maestosa sulla Laguna Incantata.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

Tra le tappe imperdibili per i bambini la Baita di Santa Claus, l’Ufficio Postale, la Giostra degli Elfi, la Fabbrica di Giocattoli e Musica. Tra gli show da non perdere il Pine Forest Show, lo spettacolo danzante al ritmo dei più grandi successi di Natale, unico nel suo genere. Spazio anche a La Smorfia con divertenti tombolate. All’interno del parco sarà possibile usufruire dei servizi bar, ristorante e area pic-nic.

Valle del Natale alla Valle dell’Orso di Torre: date, orari, prezzi biglietti

La Valle del Natale è aperta dal 2 al 26 dicembre osservando il seguente calendario: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 21; il sabato e la domenica, il giorno dell’Immacolata e quello di Santo Stefano (8 e 26 dicembre) dalle 10 alle 21. L’ingresso unico, per adulti e bambini dai 100 cm di altezza, ha un costo di 20 euro. I bambini fino a 99 cm di altezza entrano gratis se accompagnati da persona pagante il biglietto intero.

I biglietti sono acquistabili online, attraverso la piattaforma Etes, o alla biglietteria del posto. Il percorso standard comprende: ingresso al villaggio nella fascia oraria stabilita; accesso ai laboratori, agli spettacoli e alla parata di Santa Claus; visita piazza grande con Arena Spettacoli e mercatini; Pine Forest Show; Baita di Santa Claus per scattare una foto con Babbo Natale.

Il Percorso Gold, al costo di 39 euro, comprende: Vip Pass alla Stanza Segreta di Babbo Natale; accesso libero al villaggio in qualsiasi ora della giornata; salta la coda per quattro ambientazioni; laboratori, spettacoli e parata di Santa Claus; posti riservati per il Pine Forest Show; visita piazza grande con Arena Spettacoli e Mercatini; iscrizione nel Libro dei Buoni visibile in tutte le future edizioni.