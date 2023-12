La Turris ai piedi dell’Immacolata: le foto della visita in Basilica Santa Croce

Anche la Turris come da tradizione nella settimana santa dell’Immacolata fa visita alla Basilica di Santa Croce per vedere. in anteprima, il carro che sfilerà per le strade di Torre del Greco nella giornata di domani per la festa dell’Immacolata. Vi ricordiamo la processione sarà visibile integralmente in live sui nostri canali ufficiali. Una tradizione quella della squadra corallina, che va avanti da tantissimi anni e anche per il 2023 si è rispettata. Visita chiusa con la canonica foto di gruppo vicino il carro.

La Turris nella Basilica di Santa Croce, l’Immacolata si avvicina

L’evento più sentito per la città di Torre del Greco sta per prendere il via. Oggi alle ore 14:00 infatti ci sarà la tradizionale “girata del carro” (anche questa fase fondamentale della festa potrete seguirla sui nostri canali). Mentre da domani dalle 10:00 ci sarà la classica sfilata, con i carri che gireranno per la maggior parte dei punti cardine della città. Anche la Turris dunque non è voluta mancare all’appello, facendo una foto con tutti i tesserati ai piedi del carro, tra qualche sorriso e la speranza che possa essere di buon auspicio per le prossime sfide. I corallini infatti scenderanno in campo sabato sera alle 20:45 al Liguori contro il Latina. Poi arriveranno le sfide contro Monterosi e Brindisi, prima di chiudere il 2023.

Questo è il messaggio pubblicato sui propri canali social da parte della società corallina: “La festa dell’Immacolata per Torre del Greco rappresenta un momento non solo religioso, ma anche storico e di aggregazione. Poter ammirare il carro è sempre un’emozione unica. Ringraziamo Don Giosuè e tutti coloro che fanno parte della Basilica di Santa Croce per averci concesso questo privilegio”.