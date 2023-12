Torre del Greco fa il giro del mondo: la Girata dell’Immacolata vista in Italia e all’estero

Si è conclusa da poche ore la tradizionale Girata del Carro dell’Immacolata 2023, uno dei momenti più sentiti dalla popolazione di Torre del Greco che, come lo scorso anno, grazie alla diretta di Vesuviolive.it è stato seguito da diverse parti d’Italia e del mondo, dando la possibilità a tutti i fedeli e i torresi lontani di poter vivere le emozioni della grande festa dell’8 dicembre.

Torre del Greco, la Girata dell’Immacolata vista in tutta Italia

Da Nord a Sud, spaziando dall’Italia, la Germania e gli Stati Uniti: la tradizionale Girata del Carro dell’Immacolata ha riunito i fedeli provenienti da diverse parti del mondo e soprattutto i torresi che, per forza di cose, hanno dovuto lasciare la propria terra.

“Sono un marittimo. Grazie alla vostra diretta ci sentiamo più vicino alla nostra città. Viva Maria” – è uno dei commenti apparsi sotto il video pubblicato sulla pagina Torre del Greco Vesuviolive.it e che racchiude un po’ lo stato d’animo di chi, nel corso di questa importante festività torrese, è costretto a stare lontano dalla propria città.

“Vi seguo da Trento, portatore per 40 anni. Un augurio per la festa e una preghiera per tutti gli amici portatori che son venuti a mancare nell’ultimo periodo. ‘A Madonna v’accumpagna” – scrive un ex portatore che ha seguito la cerimonia dal Nord Italia.

Sulla stessa scia un altro utente: “Da portatore. Grazie per questa diretta così posso assistere alla girata perché sono fuori per lavoro”. Tanti altri ringraziano la redazione di Vesuviolive.it per aver dato a tutti l’opportunità di vivere, anche solo attraverso uno schermo, questo toccante momento: “Grazie Vesuvio Live. Che ‘a Madonna v’accumpagna sempre anche a voi che ci date la possibilità di seguire i tanti fatti che succedono”.

Tanti altri messaggi sono arrivati dalla Toscana, dalla Liguria e dalla Lombardia con tanti spettatori da Milano e Genova ma anche da Trento, Pisa, Civitavecchia, Modena, Torino, Cagliari, Mantova. Un evento digitale che ha unito un po’ tutta Italia ma non solo: diversi sono i commenti giunti dalla Germania, da Medjugorje e qualcuno dagli Stati Uniti.