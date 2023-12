Da Miami a Bogotà, da Vienna a Porto Rico: l’Immacolata di Torre del Greco vista in tutto il mondo

La Processione dell’Immacolata di Torre del Greco è stata vista in ogni angolo del mondo. L’hanno vista i torresi che vivono fuori dalla propria città momentaneamente o stabilmente, e che l’hanno fatta vedere alla loro famiglia, ai colleghi, agli affetti che hanno costruito nel luogo dove sono andati a vivere. L’hanno vista anche tantissime persone che magari non hanno alcun collegamento con la città del corallo, ma che sono state raggiunte ugualmente dalla diretta che Vesuviolive.it ha trasmesso sui propri canali social: Facebook, YouTube e TikTok.

La processione dell’Immacolata di Torre del Greco ha raggiunto ogni angolo del mondo

Con oltre un milione di persone raggiunte dalla diretta streaming di Vesuvio Live che, ogni anno, trasmette la processione dell’Immacolata affinché possa raggiungere specialmente chi non può essere a Torre del Greco in questo giorno così atteso e sentito dai corallini. Si tratta anche di un’occasione per mostrare la città in tutta la sua bellezza, la sua passione a chi non la conosce o ne ha solo sentito parlare, magari invogliando dunque a visitarla. L’opportunità di fare marketing territoriale e generare flussi turistici in una Torre del Greco che non deve essere più solo luogo di passaggio, ma vera e propria meta da ammirare. Sono tante le ricchezze ed eccellenze che infatti restano nascoste, ma meritano di svelarsi a chiunque.

Centinaia persone ci hanno detto, nelle migliaia di commenti giunti, da dove ci seguivano. Andiamo in ordine sparso e citando solo una parte delle località: Milano, Torino, Venezia, Padova, Roma, Civitavecchia, Palermo, Reggio Calabria, Modena, Genova, Livorno, Trento, Firenze, Reggiolo, Maranello, Pescara, Silvi Marina e tantissime altre città d’Italia, oltre a Vienna, Miami, New York, Bogotà, Nizza, da Porto Rico, Lettonia, Germania, Spagna, Francia, Canada ed altre nazioni, dalle navi su cui sono imbarcati i marittimi torresi e da Torre del Greco stessa con chi non poteva uscire di casa perché ammalato, anziano, disabile.

L’Immacolata raccontata a 360 gradi

L’avvicinamento all’evento è stato graduale: nelle settimane precedenti l’8 dicembre abbiamo approfondito le tematiche riguardanti l’Immacolata: la storia, la cultura, le tradizioni, il programma, le origini della devozione dei torresi così come di tutti i cittadini del Sud, che vivono nel territorio di quell’ex Regno delle Due Sicilie di cui l’Immacolata Concezione era – e continua ad essere – la patrona e protettrice. Poi i servizi sulla Girata del Carro, i carricielli, la Scala Santa nel giorno della vigilia, fino al Buongiorno a Maria ed infine il corteo cittadino. L’Immacolata raccontata a 360 gradi per i torresi e non torresi, in qualunque città del mondo.