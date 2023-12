Prosegue a passi da gigante l’iter per la realizzazione di un sentiero che da Torre del Greco potrebbe condurre direttamente al Vesuvio: il progetto denominato “Il mare e la montagna” arriva sui tavoli istituzionali di Palazzo Baronale e Parco Nazionale del Vesuvio, riscuotendo approvazione in entrambe le sedi.

Un sentiero da Torre al Vesuvio, sinergia tra associazioni ed enti

Ne avevamo raccolto l’idea quando era ancora su carta, agli inizi di novembre, e ne abbiamo vissuto in anteprima l’emozione di percorrerne le strade sterrate e dal panorama a dir poco spettacolare: fu realizzato un video che ha avuto grande successo sui social ed ha contribuito a spingere questo progetto stimolando la curiosità degli enti regionali e del parco del Vesuvio. Nello specifico, si tratta di un progetto che mira a realizzare una serie di percorsi cittadini attraverso i quali raggiungere un nuovo sentiero di accesso sul cratere del Vesuvio direttamente da Torre del Greco.

Il progetto di fattibilità, accolto favorevolmente da sindaco Luigi Mennella, è stato presentato al presidente dell’ente parco nazionale del Vesuvio Raffaele De Luca da Gerardo Borriello, presidente dell’associazione fondiaria Oasi del Vesuvio, e da Carlo Esposito, presidente dell’Associazione Sviluppo Area Porto, in occasione di un incontro che si è tenuto nei giorni scorsi nella sala giunta di Palazzo Baronale. Presenti, oltre al primo cittadino, anche gli assessori all’urbanistica Francesco Leone e alla transizione ecologica Laura Vitiello e il presidente del consiglio comunale Gaetano Frulio.

L’idea-progetto è stata accolta con piacere dal responsabile del parco Vesuvio, che in quella circostanza ha assicurato al sindaco sul fatto che sarà inserita nel piano strategico dell’ente per la sua realizzazione. Non solo: Raffaele De Luca ha anche fatto presente che il progetto si sposa di fatto con quello in corso di realizzazione da parte del parco “La cicloturistica vesuviana”, che consiste nella realizzazione di una pista ciclabile, con una serie di tappe coincidenti con i sentieri comunali che portano al Vesuvio. Nella circostanza sì è parlato anche di sviluppo del turismo e di opportunità che in tale contesto possono essere colte dal Comune.

Videointervista con i presidenti: “Con l’unità d’intenti si può tutto”

Abbiamo raggiunto in una videointervista collettiva i quattro presidenti coinvolti nell’incontro: Raffaele De Luca per l’ente parco, il presidente del consiglio comunale Gaetano Frulio, e gli ideatori del progetto Carlo Esposito e Gerardo Borriello rispettivamente per l’associazione Sviluppo Area Porto e l’associazione fondiaria Oasi Vesuvio. “Una proposta che ho visto con grande entusiasmo, che può inserirsi nel progetto sostenibile della cicloturistica vesuviana: il percorso individuato a Torre del Greco è assolutamente congeniale alla nostra visione progettuale e la porterò all’attenzione dei miei funzionari” – ha affermato il presidente De Luca – “L’idea è che tutta la zona vesuviana possa essere un luogo di attrazione per un turismo non più ‘mordi e fuggi’ ma che porti ricchezza ai nostri territori”.

“Quella delle due associazioni torresi è una proposta fatta assolutamente con cognizione di causa e con grande conoscenza di quella parte del territorio: ora bisogna valutare gli interventi necessari ma non dovrebbero esserci grandi difficoltà nella realizzazione. A breve faremo un sopralluogo del percorso per individuare eventuali ostacoli anche burocratici e tracciare i tempi e costi di realizzazione con un progetto esecutivo”.

Alla realizzazione del progetto stanno convergendo tante forze: l’approvazione dell’amministrazione comunale di Torre del Greco, l’appoggio entusiasta dei rappresentanti territoriali in consiglio regionale, in particolare Mario Casillo e Loredana Raia e le direttive ministeriali che, afferma lo stesso presidente del parco, vogliono che il Vesuvio diventi uno dei volani per lo sviluppo economico della zona metropolitana di Napoli: “Le cose si realizzano quando c’è una volontà comune al di là delle appartenenze politiche“, conclude De Luca.

Frulio: “Puntiamo sulla congiunzione mare-monte per lo sviluppo economico”

“Sono molto affascinato dall’argomento e dagli interlocutori: ho potuto apprezzare la sensibilità del presidente Raffaele De Luca verso lo sviluppo” – ha affermato il presidente Frulio. “Le difficoltà non ci spaventano: quando c’è sinergia tra tutti questi enti nulla diventa impossibile. Abbiamo puntato sulla congiunzione mare-monte da tempo, come strumento di sviluppo: siamo certi che questa cosa porterà grandissimi benefici non solo alla città di Torre del Greco ma a tutta l’area vesuviana e quindi siamo intenzionati a portarla avanti”.