Nella notte del 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, la banda cittadina ACMT tornerà come da tradizione a risvegliare con canti tradizionali i cittadini di Torre del Greco: una tradizione centenaria in onore della santa protettrice degli occhi ma anche degli incisori, corallari e degli orefici.

La banda di Santa Lucia a Torre del Greco

Manca pochissimo al 13 dicembre, giorno nel quale la chiesa cattolica celebra Santa Lucia, protettrice degli occhi e della vista ma anche di tutti i lavoratori del corallo, degli orefici e degli incisori: per estensione, infatti, la santa avrebbe una particolare attenzione per queste categorie di lavori, per i quali occorre avere un occhio molto attento.

Per questo, a Torre del Greco, città del corallo e patria di numerose realtà artigianali, Santa Lucia accende la fede e la tradizione a partire dalla notte che precede il giorno festivo: alle 4 del mattino del 13 dicembre prenderà infatti il via la sfilata della banda cittadina ACMT per le vie del centro.

Una tradizione, a quanto pare, centenaria: le origini sembrano perse nella tradizione popolare. Fino alla metà del secolo scorso, oltre alla banda veniva portata in processione la statua di Santa Lucia, prima che l’usanza perdesse popolarità: nell’ultimo ventennio, la tradizione è stata ripresa grazie alla tenacia di un gruppo di organizzatori del centro cittadino mossi da grande fede. Ad essi si sono uniti un parterre di nuove leve, giovani torresi che hanno contribuito ad aggregare tanti coetanei lavorando anche sulla comunicazione e promozione dell’iniziativa.

Notte di festa prima del 13 dicembre

La banda gira per il centro storico della città partendo alle 4 della notte da piazza Santa Croce, suonando canti natalizi (in particolare “Tu scendi dalle stelle”) e la “Cinesina”, marcia amatissima dai torresi: raggiunge i laboratori degli artigiani, orefici e incisori del centro cittadino che contribuiscono alla realizzazione dell’evento. In ogni androne risuona un brano a scelta dell’artigiano che ricambia, rifocillando la banda ed i partecipanti alla processione offrendo cioccolata calda, dolci e caffè, per riscaldare la fredda notte di dicembre.

Il percorso della banda si è rimpicciolito negli anni, mentre è cresciuto il numero di partecipanti anno dopo anno: quest’anno la banda partirà da piazza Santa Croce, girando i vicoli del centro fino ad arrivare a via Pezzentelle, attraversando via Piscopia e le storiche piazzette. Si arriverà poi a piazza Luigi Palomba, tra i punti più suggestivi del percorso, spingendosi poi in via Purgatorio. Il rientro in piazza Santa Croce con le prime luci del mattino apre così il giorno di festa: suggestiva la messa dell’alba dove la banda suona le ultime marce davanti la statua di Santa Lucia e sulle scale della Basilica.