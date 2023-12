Pasticceria Loffredo, tempio della Cassata al Forno: “La ricetta che custodiamo più gelosamente”

Pasticceria Loffredo, da oltre sessant’anni il tempio della cassata al forno

La storia della Pasticceria Loffredo inizia nel 1961 a Torre del Greco, in via Napoli 25, dove si trova l’unica sede. “Nacque da un’idea di nostro padre Pasquale Loffredo, pasticciere di fama cittadina che lavorava su navi da crociera e le cui ricette originali, assieme a quelle di zio Beniamino, sono ancora alla base della produzione”. Oggi è gestita dalle figlie Carmela ed Amelia e dal figlio Umberto.

Pasticceria Loffredo, una storia di famiglia che dura da oltre sessant’anni

La Pasticceria Loffredo è una delle più antiche della zona: con oltre sessant’anni di attività vanta una clientela strutturata sul territorio, che quotidianamente apprezza non solo dolci, ma anche tutta la proposta salata che quotidianamente viene esposta al banco.

Il locale, a conduzione familiare, si distingue per la preparazione artigianale dei prodotti utilizzando solo ingredienti di alta qualità, per garantire alla propria clientela sempre il meglio della pasticceria artigianale locale. Per chi volesse invece bere solo un caffè, qui è considerato tra i migliori in città, grazie a una lunga esperienza nel settore e alla scelta di miscele di qualità.

Il meglio della pasticceria tradizionale seguendo le ricette di famiglia

Sapori antichi che si tramandano di generazione in generazione, utilizzando come guida indispensabile le ricette di famiglia che consentono di scalfire il muro del tempo e mantenere sempre vivi i ricordi dei profumi del passato. Come fa oggi Umberto: è lui il pasticciere che manda avanti la tradizione.

Pasta reale, divino amore, struffoli fritti o al forno, susamielli, mostaccioli morbidi aromatizzati “con arance e limoni grattugiati a mano, senza aggiunta di ingredienti chimici, ci teniamo molto a sottolinearlo. Facciamo tutto con i metodi di una volta, artigianalmente. Con grande passione, come ci è stato insegnato da generazioni”.

Tra le specialità della casa spiccano la cassata al forno e le frolle, preparate rigorosamente seguendo la tradizione. Durante le festività natalizie non può mancare il panettone artigianale, disponibile in tre varianti: ai frutti di bosco, all’amarena e al cioccolato.

La Cassata al forno della Pasticceria Loffredo, una vera e propria istituzione di Torre del Greco

La cassata al forno prodotta dalla Pasticceria Loffredo è il vero fiore all’occhiello dell’attività sin dai suoi albori, come ci racconta Carmela. “È una delle ricette che custodiamo con più gelosia, la tramandiamo da generazioni”. Viene utilizzata una base di pasta frolla con ripieno di ricotta, canditi di zucca e gocce di cioccolato.

La cassata al forno è una fusione tra la pastiera napoletana e la cassata siciliana, creata soprattutto per chi non ama il naspro, la glassa di zucchero bianca tipica con la quale si ricoprono i dolci. Quella di Loffredo non è una semplice torta di ricotta: la differenza risiede soprattutto nella lavorazione del latticino e nell’utilizzo di materie prime di altissima qualità, naturali, senza l’aggiunta di additivi chimici.

Pasticceria Loffredo: passione, qualità e cortesia al servizio della clientela

“Solo chi ha passione può portare avanti una storia di famiglia così intensa e carica di sacrificio”, e la famiglia Loffredo a distanza di 62 anni continua a farlo come il primo giorno. Una passione che si è unita alla competenza, alla qualità delle materie prime ed alla cortesia nei confronti della clientela, e che fa ancora oggi della Pasticceria Loffredo un vero e proprio punto di riferimento.

L’attività durante le feste natalizia rimarrà aperta senza interruzioni, anche il 25 mattina ed il 31, per garantire ai propri affezionati avventori il servizio di sempre, fatto di cortesia ed eccellenza, come tradizione vuole, la tradizione della famiglia Loffredo.

Cosa: Pasticceria Loffredo

Dove: Via Napoli, 25, Torre del Greco (Na)

Info: pagina Facebook – pagina Instagram – 081 881 3003 – 339-7078400