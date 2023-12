Riapre l’ascensore in Villa Comunale: siamo alla fine del calvario?

Torna funzionante l’ascensore in Villa Comunale

Dal pomeriggio del 18 dicembre è tornato operativo l’ascensore della Villa Comunale “Vincenzo Ciaravolo” di Torre del Greco: l’impianto che collega piazzale Cesare Battisti con i viali della villa è stato inaugurato nel 2016 ed è sempre stato al centro di polemiche per le continue interruzioni di servizio.

Il sindaco Luigi Mennella lo ha annunciato dalle sue pagine social: riaperta l’ascensore nella villa Ciaravolo. E con orari più lunghi: dalle 9 alle 13.30 e dalle 15 alle 21. Una riapertura che avviene proprio mentre il polmone verde di corso Vittorio Emanuele ospita il villaggio del Natale, dopo i lavori di rinnovamento che hanno interessato il parco riportandolo ai vecchi fasti.

Ora l’ascensore potrà aiutare tanti cittadini, soprattutto i più anziani e quelli con problemi motori, ad evitare i 96 scalini di dislivello che separano piazzale Cesare Battisti dal livello stradale del centro città. L’ascensore sarà aperto solo in determinati orari per evitare atti vandalici e criminali che nel corso degli anni ne hanno segnato l’esistenza.

Un impianto senza pace

Un impianto che non ha mai trovato pace: nato nel 2016 durante l’ultima consiliatura Borriello, costato oltre 1 milione di euro di fondi PiùEuropa, fin da subito era stato posto sotto sequestro per un’inchiesta della procura di Torre Annunziata. Criticata anche per l’impatto visivo ed il design, ritenuto troppo “moderno” per il contesto urbanistico nel quale si trova, oltre a continui malfunzionamenti che ne hanno impedito la continuità operativa è stato anche oggetto di diversi atti vandalici.

Nel dicembre 2020, la nuova “inaugurazione” da parte dell’ex sindaco Palomba: 8 ore al giorno di funzionamento, con vigilanza da parte di guardie giurate. Ma tra Covid ed altri intoppi tecnici, la vita dell’impianto è stata breve: nell’estate 2022 torna a lasciare a piedi i cittadini. “I lavori di ripristino sono terminati nell’estate del 2023 – spiega il sindaco Mennella ai microfoni di Vesuviolive.it – ma era necessario un collaudo che ha richiesto tempo, prima di rimettere in operatività l’ascensore”.

Ora, Babbo Natale che ha stabilito il suo villaggio proprio in villa, ha fatto questo regalo ai cittadini: sono tanti gli appelli alla civiltà e all’utilizzo responsabile dell’impianto affinché la riapertura dei giorni scorsi sia l’ultima prima di una lunga operatività, per il bene degli utenti e delle casse comunali.