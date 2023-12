Francesco Serpe, responsabile del Centro Formazione Athena

Recupero anno scolastico, graduatorie personale ATA e concorso docenti: tre importanti appuntamenti che potrebbero interessare centinaia di studenti ed aspiranti lavoratori nel mondo della scuola. Ne abbiamo parlato con Francesco Serpe, responsabile del Centro Formazione Athena di Torre del Greco.

Recupero anni e concorsi nella scuola pubblica: Athena indica la strada giusta

Con l’inizio del nuovo anno si avvicina la chiusura del primo quadrimestre e per molti studenti rappresenta un momento critico: un giro di boa con risultati insoddisfacenti potrebbe rappresentare un segnale premonitore del serio rischio di perdere l’anno. Ma la colpa non sempre è degli studenti: “La scuola pubblica spesso ha evidenti lacune nel proprio compito di formare i ragazzi: classi numerose, difficoltà nel tutoraggio individuale per chi ne ha più bisogno – spiega Francesco Serpe del Centro Formazione Athena – Soprattutto non riesce ad invogliare ed incuriosire gli studenti che in una società come quella contemporanea, piena di distrazioni, vanno sempre più motivati ed incoraggiati”.

Il problema dei risultati, spiega Serpe, è più complesso di quanto sembri: sono molti i casi di studenti e studentesse che hanno semplicemente scelto un percorso di studi sbagliato per le proprie attitudini, magari lasciandosi condizionare da genitori o amici. “Rivolgendosi al nostro Centro Formazione Athena possiamo aiutarli a trovare semplicemente la strada che fa per loro – spiega Francesco – Non bisogna viverla come una vergogna o un’ansia: l’importante è capire i segnali e lasciarsi aiutare nel momento giusto per evitare di perdere l’anno scolastico e restare indietro nel proprio viaggio formativo”.

Concorso ATA in primavera: con Athena, gli attestati per scalare le graduatorie

Per chi ha invece già terminato il proprio percorso di studi, a breve arriveranno importanti opportunità di inserimento nel mondo del lavoro pubblico. In primavera, infatti, è prevista l’apertura del nuovo concorso ATA per tre profili: collaboratore scolastico, assistente tecnico ed assistente amministrativo. Si tratta di graduatorie provinciali alle quali è possibile fare domanda ed accedere solo per titoli, senza quiz. Un concorso ministeriale indetto ogni 3 anni, che possono provare tutti, senza limiti di età: basta un diploma o qualifica come collaboratore.

“Si tratta di posti di lavoro statali ed è inutile ricordare i vantaggi di un impiego di questo tipo al giorno d’oggi. Ho avuto il piacere, nell’ultimo triennio, di veder sistemati circa 80 ragazzi che si erano affidati a noi per la formazione“. Di questi, i più fortunati hanno trovato lavoro nel nostro territorio ma le opportunità maggiori sono da Roma in su. “Ma non dimentichiamo che, dopo i primi 2 anni di contratto a tempo determinato, il lavoratore entra in prima fascia e quindi a tempo indeterminato. Da lì c’è la possibilità di fare domanda di trasferimento per riavvicinarsi a casa”, spiega Francesco.

Per scalare le graduatorie è necessario essere in possesso di qualifiche più specifiche: per il ruolo di collaboratore scolastico occorrono OSA ed alfabetizzazione digitale, mentre per assistente amministrativo occorrono corso coordinatore amministratore, dattilografia ed alfabetizzazione digitale. Tutti attestati che il Centro Formazione Athena può aiutare a conseguire entro i tempi giusti. Ma non solo: Athena si occuperà anche della parte burocratica richiesta per la presentazione della domanda, senza necessità di rivolgersi al CAF. Basterà recarsi negli uffici di Via Salvatore Noto 44 a Torre del Greco.

“La primavera è dietro l’angolo: dal momento in cui ci si iscrive passano circa 60 giorni tra corsi ed esame per acquisire il titolo dalla Regione. Bisogna quindi iscriversi entro metà gennaio per essere pronti a marzo“. I corsi si effettueranno online attraverso una piattaforma con il tutoring di professionisti di ciascun settore. Si tratta di ruoli particolarmente richiesti in un’ottica di ricambio generazionale in corso nel comparto scolastico: entro fine 2024 le figure professionali saranno già inserite ed avranno pure ricevuto i primi stipendi.

Opportunità per i docenti: le certificazioni necessarie

Altra opportunità in arrivo nella scuola pubblica entro l’estate prossima saranno il bando per docenti e le GPS (Graduatorie provinciali per le supplenze): saranno necessaria la laurea o un diploma ITP. Ma anche in questo caso, avere altri attestati è essenziale per aumentare le possibilità di inserimento: “Per acquisire punteggio è necessario conseguire: certificazioni linguistiche, corso di perfezionamento CLIL e le quattro certificazioni di informatica che sono EIPASS, LIM, tablet e coding“, spiega Serpe. “Si tratta di attestati formativi che in Athena possiamo aiutare a raggiungere entro l’apertura dei concorsi. Sono opportunità che vanno colte al volo. Noi ovviamente siamo a disposizione per qualsiasi tipo di informazione“.

Come contattare il Centro Formazione Athena

Il Centro Athena ha sede a Torre del Greco, in provincia di Napoli, nella centralissima via Salvatore Noto 44. Francesco Serpe è disponibile in sede tutti i pomeriggi dei giorni feriali dalle 16.00 per qualsiasi informazione ma le attività di consulenza, come quelle formative, possono essere svolte anche a distanza. Pertanto è attivo anche il numero telefonico per qualsiasi informazione: 377.9867133 e la pagina social : Athena Centro di Formazione su Facebook.