Torre del Greco entra nel futuro: con SmarTorre un aiuto ai cittadini ed una mano al turismo

SmarTorre, la piattaforma di smart city a Torre del Greco

SmarTorre: un’innovazione digitale per i residenti a Torre del Greco, ma anche per i turisti, in linea con i più moderni paradigmi di smart-city e smart-tourism: è la sintesi del progetto che prevede un sistema integrato di strumenti innovativi per la fruizione della città e che viene inserito nell’ambito Pics, in particolare nella specifica linea strategica denominata “Torre del Greco città accessibile ed attrattiva”.

SmarTorre: la piattaforma di smart city corallina

Il programma prevede la realizzazione di diversi strumenti innovativi e sinergici: dal portale web contenente i più svariati servizi informativi sulla città di Torre del Greco ad un’app mobile basata sull’interazione con i contenuti dello stesso sito web, per finire a degli info-point self service basati su totem elettronici con schermo touch all’interno di apposite “oasi urbane”.



L’intervento è frutto di un’attenta attività di analisi e progettazione finalizzata a migliorare la vivibilità e l’accessibilità della città da parte di cittadini e turisti italiani e stranieri. Un sistema di strumenti in grado di supportare le attività produttive e commerciali, stimolare l’esplorazione di percorsi e siti cittadini, attivare processi di condivisione e promozione spontanei ed elevare l’immagine di Torre del Greco.

Lo scopo è anche quello di promuovere tutte le attrazioni principali: dai siti del turismo religioso ai laboratori dei produttori di corallo, stimolando visite, percorsi ed esperienze, con promozione delle locali attività commerciali, in special modo le botteghe artigiane che saranno allocate presso l’ex mercato ortofrutticolo nell’ambito del parallelo progetto del “Polo dei Saperi della tradizione torrese”.

Più info ai cittadini ed una spinta al turismo religioso

Per tutti, cittadini e turisti, il sistema è anche una fonte completa ed aggiornata di informazioni utili alla fruibilità e all’accessibilità di luoghi e dei servizi pubblici. A supporto, una apposita e specifica segnaletica prevista per le strade di Torre del Greco, con particolare attenzione ai siti museali e non, legati alla promozione del corallo e del cammeo nonché ai principali siti religiosi presenti sul territorio cittadino.

Il pensiero va, ovviamente, alla grande realtà del turismo religioso legato principalmente alla canonizzazione di San Vincenzo Romano, nonché al culto dell’Immacolata e alle tante occasioni di fede che i diversi quartieri torresi sanno mettere in scena lungo l’intero anno. Ma certamente, il parroco santo avrà un ruolo di primo piano: quello che merita a dispetto di quanto accade oggi, che ancora fatica ad affermarsi all’interno degli itinerari più consolidati.