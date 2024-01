Turris, la Fermana ci prova per Miceli: manca però l’accordo economico

Mirko Miceli è uno degli obiettivi invernali della Fermana

La Turris inizia a muoversi anche in fase d’uscita in questo calciomercato invernale. L’obiettivo dei corallini è snellire la rosa dai vari esuberi che non sono più funzionali alla causa e al modo di giocare del mister Bruno Caneo. Tra i calciatori pronti a partire c’è anche Mirko Miceli, sparito dai radar dopo la nefasta serata del derby contro la Juve Stabia, dove il difensore fu espulso nel primo tempo. Da quel momento ha giocato solo un altro spezzone di partita (gli ultimi minuti della partita contro il Catania).

La Fermana ci prova per Miceli, ma manca l’accordo economico con la Turris

Il difensore arrivato proprio un anno fa a Torre del Greco è pronto a lasciare la città campana, complice oramai la totale assenza dal progetto di mister Caneo. Nelle settimane scorse il Brindisi ha provato a fare un timido sondaggio, senza però trovare nessun accordo. Questa volta a bussare alla porta dei corallini è la Fermana, che in questa sessione di mercato è alla ricerca di un difensore centrale.

Il club marchigiano attualmente è la squadra maggiormente interessata al difensore ex Virtus Francavilla, ma per ora manca l’accordo economico con la Turris per procedere al trasferimento. Infatti l’offerta della Fermana è ben sotto alle richieste dei corallini, che hanno già fatto intendere che non “svenderà” nessuna pedina. Dunque per ora la trattativa è ferma, finché non arriverà una proposta più convincente. Nel mentre il club di Fermo ha sondato il terreno anche per altri nomi provenienti dal girone A e B, ma Mirko Miceli sembra essere una richiesta specifica di mister Stefano Protti, che lo vede perfettamente incastrato per il suo 4-3-3. Seguiranno aggiornamenti, sempre se la Fermana deciderà di portare alla porta del presidente Antonio Colantonio un’offerta più convincente.