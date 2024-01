Cum prima di Benevento-Turris: “Durante la sosta abbiamo lavorato tanto. Faremo bene per i tifosi”

Le parole di Cum prima di Benevento-Turris – Foto Salvatore Varo

La Turris si prepara alla prima sfida del 2024 in programma domani alle 16:15 contro il Benevento. Inizia dunque il girone di ritorno per la Serie C e per i corallini è importante continuare il trend positivo con cui si è chiuso il 2023 dove sono arrivati quattro pareggi prima della vittoria contro il Brindisi. Partita sicuramente non facile per gli uomini di Caneo visto che dall’altra parte c’è un Benevento chiamato a vincere e iniziare la sua rincorsa in classifica, sulla panchina dei padroni di casa ricordiamo l’esordio di Gaetano Auteri, arrivato durante la pausa natalizia. In vista dello scontro di domani, in conferenza stampa per i corallini si è presentato l’esterno Gianluca Cum.

L’esterno corallino ha aperto la conferenza stampa parlando del momento dei suoi: “Abbiamo lavorato in maniera importante durante questa sosta per farci trovare pronti in una gara importante come quella di domani contro un avversario importante. Siamo partiti subito forte nel lavoro con l’obiettivo in testa di poter aggiungere altri punti per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza. Contro il Brindisi si è vista la vera Turris – ha spiegato il calciatore classe 2002 – dobbiamo continuare ad essere propositivi cercando di concludere il più possibile verso la porta avversaria perché è importante fare gol e portare punti a casa”.

Sul ricordo della partita dell’andata, vinta dalla Turris per 3-1: “: “Domani ci aspetta un avversario di primo livello su un campo difficile. Da parte nostra dovremo essere concentrati al massimo per fare una buona prestazione ed uscire con un risultato positivo dal Vigorito. Nel match d’andata segnai il mio primo gol nel calcio professionistico, non nascondo l’emozione che ho vissuto in quel momento. Questo però fa parte ormai del passato. Tutti noi pensiamo al presente che dice di dover fare punti per la salvezza. Non c’è tempo e spazio per altro. Dobbiamo dare il massimo”.

Sulle limitazioni dei tifosi corallini in vista della sfida di domani, Cum commenta così: “Cercheremo di fare bene anche per loro che non potranno essere presenti in uno stadio prestigioso come quello di Benevento”.