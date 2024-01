Il gol di De Felice durante Benevento-Turris commentato alla Domenica Sportiva – Screenshot dalla trasmissione Domenica Sportiva Rai 2

Il gol di Francesco De Felice durante Benevento-Turris è stato uno dei trend topic di questo fine settimana calcistico italiano. La rete del numero undici corallino (che il calciatore ha poi definito come la più bella della sua carriera) è stata discussa sui social e nelle maggiori trasmissioni televisive, tra cui la Domenica Sportiva che ha commentato le immagini del gol con l’ex arbitro Mauro Bergonzi e tutti gli ospiti in studio, tra cui il famoso opinionista sportivo Lele Adani. C’è stupore per l’episodio ma l’ex arbitro prova a giustificare la terna arbitrale e si complimenta per il quarto uomo per la scelta presa.

Le parole di Mauro Bergonzi sul gol fantasma di De Felice durante Benevento-Turris

L’episodio capitato durante la sfida tra Benevento e Turris è stato commentato ieri sera durante la Domenica Sportiva tra lo stupore generale. Il commento è poi passato all’ex arbitro Mauro Bergonzi che però ha giustificato la terna arbitrale ed ha espresso la sua felicità per la chiamata del quarto uomo che ha di fatto convalidato il gol perso dall’arbitro e la guardalinee. Il commento però non ha suscitato grandi riscontri, visto che i suoi colleghi hanno condannato l’errore e si sono appellati alla mancanza della tecnologia in Serie C.

Le parole di Bergonzi sull’episodio: “Vi dico, queste situazioni possono capitare in queste categorie quando non c’è il VAR o la gol line technology. Può succedere che sul terreno di gioco ti perdi queste situazioni. Perché magari com’è successo in questo episodio la palla prende la base della porta che sostiene la rete ed esce fuori, può capitare. Bisognava stare sul campo per poter commentare e giudicare ciò. Ma i miei complimenti sono per il quarto uomo che si è preso la responsabilità su una decisione così importante”.