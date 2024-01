Torre del Greco in festa, c’è un’altra centenaria: nonna Michela ha spento 100 candeline

Torre del Greco celebra un’altra centenaria: è stata la cittadina Michela Sorrentino a ricevere gli omaggi del Comune corallino per aver raggiunto il traguardo dei 100 anni. A diffondere gli scatti dei festeggiamenti è stato il sindaco Luigi Mennella.

Torre del Greco, auguri a nonna Michela per i suoi 100 anni

La consigliera Valentina Ascione, a nome dell’intera amministrazione comunale, si è recata presso l’abitazione della festeggiata per consegnarle, di persona, una targa di riconoscimento, in occasione del suo 100esimo compleanno.

“Cento anni. L’amministrazione comunale, rappresentata dalla consigliera Valentina Ascione, ha partecipato ai festeggiamenti per la nostra concittadina Michela Sorrentino, che ha raggiunto questo importante traguardo. Auguri” – si legge nel post diffuso dal primo cittadino, Luigi Mennella.

Nonna Michela, circondata da fiori, regali e prelibatezze, ha celebrato il suo grande giorno in compagnia di figli e nipoti. Insieme hanno accolto con gioia l’arrivo della consigliera Ascione che ha espresso i suoi più sentiti auguri, facendosi portavoce dell’intera comunità.

Lo scorso febbraio a raggiungere il grande traguardo è stata la signora Consiglia Amazio, nata a Pozzuoli nel 1922 e residente in via Montedoro, a Torre del Greco. Anche lei, come Michela, ha ricevuto la targa di riconoscimento dalle mani dell’ex sindaco Giovanni Palomba.

Pochi giorni fa, invece, a festeggiare i 100 anni è stata nonna Philomena, una donna che nel corso della sua vita, dopo un periodo trascorso in America, ha scelto di ritornare al Sud, trasferendosi prima nella città corallina, poi a Portici.

Tanti centenari in Campania: il segreto della longevità

Negli ultimi anni sono relativamente numerosi i cittadini di Torre del Greco, e non solo, che hanno raggiunto il traguardo del secolo di vita. La Campania è, infatti, una delle Regioni più longeve in assoluto con il Cilento che si aggiudica il primato europeo: qui vi sono 30 centenari ogni 100 mila abitanti, più del doppio che nel resto d’Italia e del continente.

Una recente ricerca ipotizza che il segreto della longevità sia da ricercare nella dieta mediterranea e nello stile di vita, che in Cilento sarebbe caratterizzato da una particolare tranquillità, a misura d’uomo, lontano dallo stress e dagli enormi disagi che comporta la vita frettolosa caratteristica soprattutto delle città più grandi.