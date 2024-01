Caneo dopo Turris-Crotone: “Serve un acquisto per ogni ruolo. Oggi non abbiamo lottato”

E’ un Caneo deluso quello sentito al termine della sfida del Liguori tra la sua Turris e il Crotone di Zauli che esce vittorioso da Torre del Greco con un netto 0-4. Nella canonica conferenza stampa post partita l’allenatore sardo ha analizzato la sfida e il mercato, tema molto caldo di casa Turris. Servono innesti e Caneo l’ha ribadito più volte, si guarda con speranza la settimana entrante per la voce acquisti, ma occhio anche alle cessioni perché sembrano imminenti per alcuni calciatori che hanno deluso fino ad ora.

Le parole di Bruno Caneo dopo Turris-Crotone

Il tecnico apre così la conferenza stampa: “Quando subisci un gol dopo tre minuti, contro queste squadre la partita è già finita. Il rammarico è che non abbiamo messo nulla in più, abbiamo lottato poco rispetto a Benevento. Quello spirito, quella determinazione, non le ho viste. Da domenica prossima dovremo iniziare a fare prestazioni importanti e ottenere punti, abbiamo bisogno di tutta l’energia, che ognuno di noi faccia tesoro dei propri errori e dia di più. Inoltre c’è da evidenziare, anche se non cambiava niente, il rigore non dato a Giannone. Non voglio accampare scuse, abbiamo meritato la sconfitta. Subiamo perché abbiamo poca qualità nell’andare a ricercare la palla alta e quindi ci facciamo sovrastare”.

Il commento sul mercato: “Ci stiamo muovendo, chiaramente i trasferimenti hanno i loro tempi. Siamo a buon punto, bisogna attendere i tempi giusti affinché i nuovi arrivino e ci diano una mano. Alcune operazioni sono legate alle uscite altre no. Ci serve un giocatore per ogni ruolo, un centrocampista, un attaccante che a campo aperto possa aiutare e un difensore di esperienza”.