Turris da incubo: il Crotone vince 0-4 con i corallini che non tirano mai in porta

La Turris crolla inesorabilmente contro il Crotone al Liguori e perde con un netto 0-4. La squadra di Caneo non entra mai in partita e soffre dannatamente ogni offensiva degli ospiti che si portano la partita a casa nei primi venti minuti con due reti di testa. Nella ripresa i cambi servono a ben poco con la Turris che non crea nessun pericolo o azione che possa impensierire Dini, mai chiamato in causa durante i novanta minuti, nel mentre i calabresi dilagano.

La cronaca di Turris-Crotone

La sfida si apre con il vantaggio ospite dopo quattro minuti con Loiacono che di testa sblocca la sfida sfruttando la difesa corallina non perfetta sul corner. Al decimo è ancora il Crotone a sfiorare la rete, ancora di testa ma stavolta con Gomez, Marcone è provvidenziale col piede e salva i corallini. Al 22’ però Gomez non fallisce spedendo in rete sempre di testa, Marcone beffato e 0-2 ospite. Il proseguo della prima frazione è a ritmi molto blandi con la Turris che non sfonda mai e rischia ad ogni ripartenza del Crotone, che per fortuna dei corallini termina spesso con un passaggio sbagliato o un’imprecisione dell’attacco calabrese.

Pronti via il Crotone come nella prima frazione sigla il gol che stavolta vale lo 0-3 con Gomez che di piattone destro batte Nicolao anticipando Frascatore. Caneo prova a mischiare le carte mandando dentro Saccani, D’Auria e Pugliese per Scaccabarozzi, Giannone e Cum. Al 68’ fallo in area di Pugliese e rigore per gli ospiti ma dagli undici metri Tumminiello si fa ipnotizzare da Marcone che devia col piede. Nel finale arriva anche il poker calabrese con D’Ursi che anticipa Marcone di testa e insacca per il facile 0-4. Nel finale i corallini tentano qualche azione ma senza nessuna fortuna.