Caneo prima di Turris-Crotone: “Siamo i Davide che incontrano Golia. Maniero e Nocerino out”

Domani la Turris torna in campo alle ore 18:30 e sulla carta c’è la difficile sfida al Liguori contro la corazzata del Crotone. I calabresi nell’ultimo mese stanno macinando gioco e punti, lanciandosi in piena corsa promozione diretta (complice anche il primo passo falso della capolista Juve Stabia). In vista della sfida di domani in conferenza stampa è intervenuto il tecnico corallino Bruno Caneo che ha detto le sue impressioni a poco più di 24 ore dalla prima partita dell’anno all’Amerigo Liguori.

Le parole di Bruno Caneo prima di Turris-Crotone

Si riparte dalla bella prestazione di Benevento?: “Mi è piaciuta la determinazione dei ragazzi, hanno la testa giusta per affrontare avversari importanti senza dimenticare che ogni domenica siamo Davide che incontriamo dei Golia. Anche perché se ti difendi e basta riesci solo a perdere e quindi dobbiamo cercare di fare gol e attaccare per vincere le partite. Ripeto che mi è piaciuta la prestazione di Benevento e sono contento dei miei ragazzi”.

Sul discorso giovani: “A prescindere abbiamo il minutaggio da fare durante la gara, poi è certo che più giovani ci sono e più c’è introito ma la nostra preoccupazione principale è quella di far crescere i giovani e migliorare la classifica. I ragazzi stanno dando molto e siamo felici delle loro prestazioni”.

Le parole sul nuovo acquisto Giuseppe Nicolao: “Abbiamo preso un’alternativa importante, giocherà dall’inizio anche perché è inutile farlo aspettare, dobbiamo inserirlo nel gruppo anche a livello di mentalità e stiamo aspettando anche altre soluzioni, un po’ alla volta l’organico migliorerà con altri acquisti fino alla fine del mese di gennaio”.

Capitolo infortunati: “L’unico che può recuperare in tempo è Giannone. Nocerino e Maniero non credo che saranno considerati disponibili per la partita. Partiremo con tre attaccanti e con Giannone e D’Auria dalla panchina sperando che ci possano dare una mano a partita in corso”.

Il commento sul Crotone: “A mio avviso c’è stato un riconoscimento sul loro allenatore con i calciatori che si sono presi la responsabilità sulla mancanza dei risultati. Crotone è una delle 3/4 favorite al campionato. Noi qui dobbiamo oltrepassare i nostri limiti e lottare con tutte le nostre forze per contrastare e limitare la loro fisicità e tecnica”.