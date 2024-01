UFFICIALE: Gaetano Fasolino saluta la Turris e raggiunge Fontana a Latina

La Turris annuncia un’altra cessione ed è quella del portiere ventitrenne, Gaetano Fasolino. L’estremo difensore raggiunge il tecnico Gaetano Fontana al Latina e domenica potrà già esordire. Fasolino era uscito dalle rotazioni con l’arrivo di Marcone che lo ha scalato a secondo portiere, notizia che non ha minimamente fatto piacere al portiere che ha preferito lasciare la Turris per essere ancora protagonista in Serie C. Ritorna dunque dal suo “mentore” Fontana, l’allenatore che lo ha lanciato proprio a Torre del Greco, soffiando il posto a Pietro Perina.

Il comunicato della Turris sulla cessione al Latina di Fasolino

Questa è la nota del club corallino per annunciare definitivamente il passaggio del portiere al Latina a titolo definitivo: “La S.S. Turris Calcio comunica la cessione a titolo definitivo del calciatore Gaetano Fasolino al Latina. Il club ringrazia Gaetano per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.

Nelle prossime ore arriveranno anche le sue prime parole da nuovo calciatore nerazzurro, con il portiere che spera di essere titolare già questo fine settimana, quando la squadra di Gaetano Fontana affronterà il Monterosi, dunque partita da osservare anche per la Turris in chiave classifica e salvezza.