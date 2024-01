Lavori GORI, mancherà l’acqua a Torre del Greco: ecco le zone interessate

Prevista una mattinata di mancanza d’acqua a Torre del Greco: a comunicarlo è Gori Spa, annunciando dei lavori in città per mercoledì 24 gennaio 2024.

Mancanza acqua a Torre del Greco

Si tratta di lavori eseguiti nell’ambito delle azioni per la tutela della risorsa idrica: il programma Azioni per l’acqua, che punta alla drastica riduzione delle perdite idriche, va avanti in molti comuni nei quali Gori gestisce le forniture del bene vitale per eccellenza. L’obiettivo è quello di ridurre le perdite nelle condotte idriche del 50% e per farlo, la società ha messo in campo una serie di interventi che negli ultimi mesi hanno però portato a temporanee interruzioni delle forniture, a macchia di leopardo.

Ciò è previsto che accadrà anche mercoledì 24 gennaio 2024, quando a Torre del Greco è in programma un intervento sulla rete idrica al fine di collegare i nuovi tratti di rete realizzati con la condotta che li alimenta. Un importante intervento che però dovrebbe lasciare a secco i rubinetti di via Ignazio Sorrentino e delle relative traverse: una zona densamente abitata della città corallina, nei pressi della stazione principale della Circumvesuviana.

Rubinetti a secco in zona Circumvesuviana

Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua, ma sono probabili anche abbassamenti della pressione idrica dalle 09:00 alle 13:00 di mercoledì 24 gennaio 2024, alle utenze ubicate nella strada indicata. Pertanto, laddove possibile si suggerisce di riempire taniche o contenitori per esigenze improvvise ed inderogabili. Nella tarda mattinata di mercoledì, il servizio di fornitura idrica dovrebbe tornare a regime: qualora dovessero prolungarsi le attività, la nostra testata cercherà di darne la più tempestiva comunicazione.

Si segnala che, come di consueto in questi casi, alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti. Probabili anche insoliti picchi di pressione idrica nelle zone vicine a quelle interessate dalla mancanza d’acqua.