Turris, silenzio stampa e colloquio tra i vertici della società. Caneo a rischio

Pomeriggio nero per la Turris che perde uno scontro decisivo contro il Sorrento in chiave salvezza. Una partita buttata nella ripresa dopo il buon primo tempo che ha portato il vantaggio per i corallini con Nicolao al 44′. Nella ripresa in tre minuti la Turris viene rimontata e porta a casa il terzo ko su tre partite in questo 2024. Pomeriggio complicato anche nel post gara visto che la Turris ha indotto il silenzio stampa ai suoi tesserati e non solo, visto che la dirigenza corallina è ancora in quel di Potenza per un colloquio

Turris-Caneo al capolinea? Le ultime

L’idea numero uno è legata ad un colloqui sul futuro di mister Bruno Caneo. Nonostante i tanti affetti di stima e le protezioni nel corso dei mesi della società, l’avventura del tecnico sardo potrebbe chiudersi stasera dopo il terzo ko di questo 2024. La classifica spaventa, visto i risultati delle avversarie e perdere il treno salvezza porterebbe la Turris in un limbo molto complesso da cui è difficile uscire. Ulteriori news usciranno in serata.

Nel mentre annullata la conferenza stampa del tecnico Caneo, con i corallini che hanno indotto il silenzio stampa, ecco il comunicato in merito: “La S.S. Turris Calcio comunica di aver adottato il silenzio stampa fino a data da destinarsi. Nessun tesserato potrà dunque rilasciare dichiarazioni agli organi di informazione”.