UFFICIALE/ La Turris ha esonerato Bruno Caneo. In città è arrivato già Raffaele

Bruno Caneo è stato esonerato dalla Turris dopo il ko di ieri dei corallini contro il Sorrento sul neutro di Potenza. La notizia era nell’aria, soprattutto dopo il fitto colloquio avuto dalla società nel post partita. L’allenatore corallino lascia la sua seconda esperienza a Torre del Greco dopo un grande inizio di campionato e poi un’inesorabile discesa, complice anche un organico che ha mollato di colpo. Nelle prossime ore si saprà qualcosa in più anche sul suo sostituto o si sceglierà la mossa interna.

Il comunicato della Turris sull’esonero di Bruno Caneo

Questo è il comunicato della Turris in merito alla scelta sul futuro del mister Bruno Caneo sulla panchina corallina: “La S.S. Turris Calcio comunica di aver sollevato Bruno Caneo dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Il club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera”.

Raffaele sarà il nuovo allenatore: si aspetta solo l’ufficialità

Al suo posto sulla panchina corallina siederà Giuseppe Raffaele: il tecnico si trova già a Torre del Greco e nelle prossime ore, presumibilmente, verrà data l’ufficialità. La notizia era stata anticipata questa mattina da noi di VesuvioLive.it.