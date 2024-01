Manifestazione pro Palestina a Torre del Greco nel Giorno della Memoria: “Basta a tutte le guerre”

Una manifestazione a supporto della Palestina e per far sentire la vicinanza anche della città di Torre del Greco ad un popolo martoriato da scontri e bombardamenti: è l’iniziativa di un gruppo di cittadini torresi indetta per sabato 27 gennaio, nella centralissima Piazza Santa Croce.

Manifestazione pro Palestina: “Torre del Greco è città di pace”

Un gruppo di cittadini non appartenenti ad alcuna sigla politica, associazionistica o sindacale che si sono riconosciuti sotto il comune denominatore dello sdegno per quanto sta accadendo in Medioriente, con lo sterminio del popolo palestinese ad opera dell’esercito israeliano e della distruzione di tutte le strutture civili della striscia di Gaza.

Si tratta della prima manifestazione cittadina organizzata a Torre del Greco per dare un segnale di dissenso verso la politica internazionale (in particolare quella a trazione atlantista) che non riesce, da decenni, a trovare una soluzione alla questione palestinese portando a continui scontri e rappresaglie: l’ultima escalation, cominciata lo scorso ottobre, ha fatto sprofondare la regione palestinese in una crisi umanitaria senza precedenti.

Flash Mob in Piazza Santa Croce il 27 gennaio

“Una reazione sproporzionata ad un attacco terroristico – esso stesso frutto di una drammatica oppressione nel silenzio della comunità internazionale da decenni – che si sta consumando sulla pelle di civili, 25.000 dei quali hanno perso la vita in poco più di 3 mesi di abominevole sterminio: la metà di essi erano bambini”. Con queste parole gli organizzatori spiegano le motivazioni alla base della manifestazione. “Sarà un momento pacifico di confronto, di informazione e per dare un segnale della nostra presenza a chi pensa di appoggiare una strage in nome e per conto di tutto il popolo italiano”.

L’appuntamento è quindi per il giorno 27 gennaio, sabato, alle ore 10.30 di mattina in Piazza Santa Croce per un flash mob che promette di essere soprattutto un momento di condivisione e di informazione. Il giorno non è stato scelto a caso: la Giornata della Memoria: “L’invito è a tutti gli indignati per il massacro del popolo Palestinese”.

“Sarà un sit-in pacifico, che voglia gridare al mondo di ripristinare la giustizia, per ricordare che il giorno della memoria è un monito, una linea da non oltrepassare, un “mai più” che vale per tutti, una storia che si sta ripetendo sotto i nostri occhi. Basta nefandezze, basta guerre, punire i colpevoli e restituire dignità alla vita”.

Anche Torre del Greco dice no alla guerra

Un’onda di disapprovazione per quanto sta avvenendo su una delle sponde del Mediterraneo che sta attraversando le principali città del mondo. E proprio cavalcando questo dissenso che il gruppo di torresi ha voluto fortemente dare un segnale importante dal centro della città del corallo: “Il pensiero che ci accomuna, che ci vede tutti fratelli nell’orgoglio di appartenenza ad una terra madre. Saremo nella piazza dove si onorano anche i nostri simboli sacri, per chi è credente: figure che hanno aiutato a costruire e portare serenità, per essere vicini ad altri esseri umani che, non troppo lontano da noi, stanno conoscendo distruzione e tragedia. Torre del Greco è città di pace, e non può restare in silenzio di fronte a tale abominio”.

A questo link tutti i dettagli dell’evento: : https://www.facebook.com/events/890351089395499