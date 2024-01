UFFICIALE: Paolo Frascatore saluta la Turris e passa all’Avellino

Paolo Frascatore è un nuovo calciatore dell’Avellino. Il jolly difensivo abbandona dunque la Turris dopo una stagione e mezza. Il calciatore è stato coinvolto in una trattativa lampo (che vi abbiamo anticipato nella giornata di ieri) con il club irpino che voleva rafforzare a tutti i costi il pacchetto arretrato di mister Michele Pazienza. In casa Turris ora occhi sul sostituto, su cui non sono ancora usciti particolari nomi, l’identikit porta ad un calciatore d’esperienza e soprattutto “over” che possa soddisfare le richieste del nuovo tecnico Leonardo Menichini.

Il comunicato della Turris sulla cessione di Frascatore all’Avellino

Questo è il comunicato della squadra corallina per annunciare il passaggio del difensore all’Avellino. Il calciatore potrà esordire già questo fine settimana: “La S.S. Turris Calcio comunica la cessione a titolo definitivo del calciatore Paolo Frascatore all’U.S. Avellino 1912. Il club ringrazia Paolo per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.

Paolo Frascatore nella sua esperienza alla Turris ha collezionato 49 presenza, segnando 4 reti (tutte però la scorsa stagione, diventando uno dei volti chiave della salvezza corallina agli ordini di mister Gaetano Fontana). Quest’anno invece il bottino vedeva solo 17 presenze con due ammonizioni ed un espulsione.