Dalla corsa con Mazzone alle salvezze al Monterosi. Alla Turris arriva Menichini

Dopo l’addio di Caneo e il corteggiamento non riuscito di Raffaele la Turris ha deciso di affidarsi a Leonardo Menichini per la missione “salvezza”. Ieri sera le carte sono state scoperte con il tecnico che ha firmato con i corallini per i prossimi 6 mesi. Lo stesso Menichini ha già conosciuto la squadra ed è pronto per questa avventura che inizierà sabato sera con lo scontro diretto dell’Amerigo Liguori contro il Messina. Lo storico ex di Mazzone arriva dalla buona esperienza di Monterosi per ripetere i risultati raccolti in Tuscia.

Chi è Leonardo Menichini, il nuovo tecnico della Turris

Nato a Ponsacco nel 1953, Leonardo Menichini dopo una grandissima carriera da calciatore in piazze come Roma, Verona, Catanzaro su tutte ha iniziato la sua carriera al fianco di Carlo Mazzone, seguendolo in tutte le sue avventure per dieci anni, tra grandissime partite, momenti di follia e corse sfrenate, come quella famosa al fianco del tecnico in quel famoso Brescia-Atalanta. Dopodiché Menichini ha provato la carriera da “primo violino“, esordendo anche in Serie A nella stagione 2004/05 sulla panchina dell’Ancona.

Dopo questa esperienza il tecnico è stato il jolly di parecchie squadre, entrando in corsa e salvando la corazzata di turno, come il Crotone in Serie B nella stagione 2010/11 salvo poi essere esonerato nella parte finale del campionato successivo. In carriera il tecnico conta anche panchine importanti come quella di Grosseto, Reggiana e Salernitana. Prima di approdare al Monterosi dove ha condotto la squadra verso due miracolose salvezze, specialmente il primo anno, dove arrivò anche al primo turno dei play-off grazie al nono posto raggiunto all’ultima giornata, proprio sotto la Turris di Caneo (ottava) che invece finì la sua fase ad eliminazione diretta in quel di Foggia, dopo un’eroica partita, con tante assenze e calciatori che strinsero i denti.