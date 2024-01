ESCLUSIVA/ Il neo-presidente Guardascione: “Datemi tempo, porterò la Turris dove non è mai stata”

E’ il “Guardascione day” a Torre del Greco. Il neo-presidente della Turris è arrivato con i suoi figli ed i suoi assistenti per la prima volta all’Amerigo Liguori per limare gli ultimi dettagli con il presidente Colantonio e presentarsi al resto della dirigenza (che con tutta probabilità vedrà il cambio di tante figure, tra cui quella del direttore sportivo). Per tutti i dettagli continuate a seguire le nostre pagine, ma soprattutto i nostri social dove a breve ritorneremo in diretta con un’edizione straordinaria di Turris Live per tutti gli ultimi aggiornamenti.

Le prime parole con i tifosi del presidente Guardascione, tra promesse e progetti futuri

Sorrisi e prime impressioni da parte di Francesco Guardascione, il nuovo presidente della Turris che in mattinata si è diretto per la prima volta all’Amerigo Liguori con il suo staff per iniziare a lavorare alla costruzione del nuovo organigramma societario. Giornata importante per il neo patron corallino, che oggi pomeriggio alle 14 incontrerà tutta la rosa per conoscere i calciatori e il tecnico Menichini. Ci si aspetta anche una folta presenza di tifosi che già in mattinata sono accorsi allo stadio per conoscere la nuova proprietà che ha preso l’eredità di Colantonio.

Sulla durata della trattativa con Colantonio: “La trattativa è durata tre giorni. Datemi il tempo di lavorare e poi giudicherete i risultati. Bisogna ringraziare comunque il presidente Colantonio per quanto fatto. Mi trasferirò qui a Torre del Greco per seguire quotidianamente la squadra”.

Sugli obiettivi futuri: “Anche se ho altre squadre in giro per il mondo (in Colombia e Spagna, ndr), questo sarà il mio progetto sportivo principale. Porterò la Turris dove non è mai arrivata, e forse non giocheremo neanche qui (al Liguori) quando arriverà quel momento, ma prima dobbiamo pensare a salvarci”.

Sul mercato, sul futuro di mister Menichini e sul direttore sportivo Primicile: “Stanno per arrivare nuovi calciatori per rinforzare la rosa. Anche se mancano poche ore alla chiusura del mercato, non è detto che non possa arrivare qualche svincolato (c’è tempo fino a fine marzo). Primicile? Ho tre direttori sportivi, sto facendo delle valutazioni in merito. Su Menichini non posso ancora espormi, voglio prima vederlo all’opera”.

Sulla solidità economica della sua Holding: “Non c’è nessuno alle mie spalle, ci sono io in prima persona. Ci tengo a specificare che i soldi provengono dalle mie attività imprenditoriali, e l’investimento l’ho fatto di tasca mia, e non con l’aiuto di sponsor o altro. Poi, ovviamente, mi siederò al tavolo con chiunque voglia partecipare alla vita societaria. Oltre ad acquistare il club, ho anche sanato le situazioni pregresse”.

Sulla presentazione ufficiale alla stampa: “Verosimilmente la conferenza sarà fatta la settimana prossima, voglio prima sistemare tutto l’organigramma”.

Ricordiamo che alle 14:00 ci sarà l’allenamento della squadra aperta al pubblico. Prevista una folta affluenza di supporters.