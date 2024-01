Borsa del Turismo, due Associazioni porteranno le eccellenze di Torre del Greco

Torre del Greco alla Borsa Mediterranea del Turismo grazie all’impegno di due associazioni cittadine: l’evento si terrà alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 14 al 16 marzo.

Borsa Mediterranea del Turismo, presenti due associazioni torresi

Porteranno le eccellenze di Torre del Greco, da quelle storiche a quelle naturalistiche, passando per corallo, fiori e gastronomia. L’impegno delle associazioni Sviluppo Area Porto e Fondiaria Oasi Vesuvio proverà a promuovere la città vesuviana nei circuiti turistici più prestigiosi, attraverso uno degli eventi di settore più attesi della stagione.

La Borsa Mediterranea del Turismo 27ª edizione si terrà dal 14 al 16 marzo 2024 alla Mostra d’Oltremare di Napoli: un’area espositiva di 12.000 mq, ospita 400 espositori, 10.500, operatori accreditati, 140 buyers, 370 sellers, 26 destinazioni internazionali, 4 workshop B2B tematici.

La presenza delle associazioni, con il patrocinio morale del Comune di Torre del Greco, sarà un volano per lo sviluppo e la promozione del territorio torrese, ricco di bellezze naturali come il Vesuvio e il mare, di monumenti storici e dell’artigianato invidiato da tutto il mondo.

Artigiani, operatori e istituzioni negli spazi torresi della Borsa

Negli spazi a disposizione delle associazioni Sviluppo Area Porto e Fondiaria Oasi Vesuvio, sono invitati gli artigiani di tutte le tradizionali lavorazioni torresi: corallo e dei cammei, cantieri navali, produttori di fiori, ma anche albergatori, ristoratori e pasticcieri.

“Sarà uno spazio per portare Torre del Greco all’interno di itinerari turistici nei quali oggi è ancora assente – spiega Carlo Esposito, presidente dell’Associazione Sviluppo Area Porto – perchè nonostante i problemi che possono esserci, i turisti in città devono essere spinti a venire e questo deve passare attraverso l’impegno delle sue realtà imprenditoriali”.

Un marketing territoriale, quindi, che questa volta non si fermerà ai proclami ma mostrerà agli operatori turistici le potenzialità del territorio: “Stiamo chiudendo accordi per la presenza allo stand di artigiani che mostreranno dal vivo la lavorazione del corallo, per spingere anche verso un turismo esperienziale; anche i coltivatori di fiori hanno garantito la loro presenza e siamo orgogliosi, infine, del supporto delle istituzioni in questo percorso”.

Per info sulla partecipazione, è possibile contattare i numeri 3385390005 – 3387287978 – 3397136074 .