La Turris mette a segno un altro colpo: arriva Siega dal Sudtirol

Altro colpo in mediana per la Turris. Dopo aver acquistato Casarini e mollato Eramo, i corallini chiudono il centrocampo con l’arrivo di Nicholas Siega dal Sudtirol. Il classe 1991 è in procinto di firmare con la squadra corallina e nelle prossime ore arriverà il comunicato ufficiale. Secondo colpo oramai in dirittura d’arrivo, aspettando Ricci, il centrale di difesa è ad un passo dalla Turris e salvo clamorosi ribaltamenti anche lui è vicinissimo alla firma, dalle indiscrezioni raccolte alla Recanatese arriverà Francesco Rizzo. Vi ricordiamo che per consultare tutti i movimenti di mercato in casa corallina vi basterà seguire l’articolo dedicato, con aggiornamenti live fino alle 20:00.

Altro colpo a centrocampo, Siega alla Turris

Il centrocampista classe 1991 conta una vita tra Serie B e Serie A. Il nativo di Novara arriva da una sfortunata avventura dal Sudtirol dove ha trovato poco spazio causa qualche infortunio. In carriera è stato il faro del centrocampo di squadre del calibro di Pisa e Cittadella, piazze in cui nutre ancora tutta la stima dei vari addetti ai lavori.

Anche lui come Casarini dovrebbe firmare un contratto di un anno e mezzo, con il mediano che arriverà a Torre del Greco nelle prossime ore e sarà a disposizione di mister Menichini da dopo la sfida contro il Picerno in programma domani sera alle ore 20:45. Continua però ancora il mercato corallino, visto che in difesa si avvicina Ricci. Il calciatore della Recanatese accetta volentieri la destinazione campana e sta limando gli ultimi dettagli prima di firmare per la maglia corallina.