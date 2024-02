Turris-Casarini, ci siamo: il calciatore è pronto a legarsi ai corallini

La Turris è pronta ad ufficializzare l’acquisto di Luca Casarini. Il centrocampista dopo qualche titubanza ha deciso di accettare la proposta corallina. L’oramai ex Avellino era un chiaro obiettivo per mister Menichini che lo ha richiesto a più riprese. Nel pomeriggio arriverà l’annuncio ufficiale con il calciatore che però difficilmente sarà della sfida di domani sera con la Turris impegnata contro il Picerno nell’anticipo del girone C di Serie C. Per ogni news sul mercato corallino seguite la nostra diretta testuale minuto per minuto, su tutte le trattative della Turris.

Casarini sceglie la Turris, ufficialità a breve

Luca Casarini è pronto a legarsi alla Turris fino al 2025. Per il centrocampista emiliano un contratto di un anno e mezzo. Dopo la richiesta di tempo fatta ieri, il calciatore in mattinata ha dato il “si” per il passaggio alla squadra di Torre del Greco. Il calciatore infatti voleva capire prima le intenzioni del Rimini, che aveva palesato un interesse per l’ex Bologna (tra le tante), opzione preferita dal mediano vista la sua voglia di voler ritornare vicino casa dopo una carriera in giro per l’Italia.

Nelle prossime ore arriverà il comunicato della squadra corallina che ufficializzerà l’arrivo del centrocampista che in carriera conta più di 400 presenze tra Serie A e B. Uomo d’esperienza per la mediana che potrà aiutare la Turris nelle fasi calde di partita, proprio come richiesto da Menichini al termine della sfida contro il Messina.

Il centrocampo corallino però potrebbe vedere altri nomi nuovi, con il direttore Primicile che è al lavoro per arrivare ad altre pedine utili per lo scacchiere di Menechini (che oggi pomeriggio parlerà in conferenza stampa prima della sfida contro il Picerno). Nel mentre si è a lavoro anche per la difesa, con Ricci della Recanatese in pole.