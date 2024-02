LIVE/ Il mercato della Turris minuto per minuto: in difesa spunta Ricci

Al via l’ultima giornata della sessione invernale di calciomercato. Anche in casa Turris i movimenti annunciati sono ancora tanti, con focus principale sulla fase in entrata. Sono ancora varie le pedine messe nel mirino per dare al tecnico Menichini tutte le pedine utili al suo scacchiere tattico. Grazie a noi di Vesuvio Live potrete seguire tutti i movimenti in diretta ed in esclusiva su questa pagina (basterà aggiornare la scheda per avere nuove notizie appena ci saranno).

L’ultimo giorno di mercato, le trattative della Turris minuto per minuto

10:44 – Si punta anche ad una pedina in mediana, i corallini infatti hanno messo nel mirino Luca Ricci della Recatanese, come riporta infatti Gianluca Di Marzio, oltre la Turris ci sono anche Pro Sesto e Trento.

10:21 – La Turris è in stretta ricerca di un centrocampista che possa risolvere il problema numerico (attualmente in rosa ci sono solamente Scaccabarozzi, Franco e Pugliese). Casarini si fa ancora attendere, mentre per Eramo la trattativa si è arenata.